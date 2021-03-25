С 27 августа россияне снова смогут летать в Чехию, Южную Корею и Доминикану

Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса сообщил о снятии ограничений на авиасообщение с Чехией, Южной Кореей и Доминиканской Республикой.

Запрет на перелеты будет полностью снят уже с 27 августа, заявила профильный вице-премьер правительства Татьяна Голикова. Такое решение было принято по итогам заседания оперштаба по вопросу потенциального завоза инфекции на территорию России из других стран.

«С учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию», — пояснили журналистам в ведомстве.