Сегодня, в 12:02

Адлер – рай для привитых. Фоторепортаж Sobesednik.ru

Наш корреспондент отдохнул неделю в одном из курортных районов Сочи и посчитал, сколько людей в маске ему встретится за всё это время. Спойлер – ни одного

Фото: Александр Таланов/Sobesednik.ru

До середины лета было непонятно, удастся ли россиянам отдохнуть в этом году на излюбленных курортах Турции и Египта, и многие дружными компаниями отправились на черноморское побережье Краснодарского края. Не остановило любителей поплавать в море и решение краевого губернатора не селить в отели непривитых.

За неделю, проведённую с сыном в Адлере, я ни разу не видел пустых пляжей, кафе, магазинов и вечерних улиц. Не увидел я также ни одного человека в маске. Даже в аптеках. Все весело общались друг с другом, не соблюдая никакой социальной дистанции, и нисколько не боялись подхватить коронавирус. Наверное потому, что знали: непривитых в город не пускают.

Разумеется, ни одного дня без пляжа – первая заповедь отдыхающего. Даже если шторм, и море закрыто, можно просто посидеть на пляже и помедитировать на волны.

Но на один день всё же прервали пляжную идиллию, чтобы прокатиться по окрестностям и зайти в Воронцовскую пещеру.

Воронцовская пещера

Нам повезло – я выбрал отель в очень симпатичном районе в 10 минутах неспешной ходьбы от моря. Впрочем, передвигались исключительно на шеринговых самокатах, которые в Адлере можно не пристёгивать и оставлять почти на каждом углу.

Повезло, что на самолёт мы не шли по телескопическому трапу, а ехали в автобусе. Гейты к автобусам в сочинском аэропорту расположены на открытом воздухе рядом с клумбой и фонтанами. Кстати, аэропорт стал первым местом в Адлере, где нас попросили надеть на входе маски. Надо ли говорить, что внутри терминала все передвигаются уже без всяких средств защиты.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 22 часа назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Общество 22 часа назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 2 дня назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 3 дня назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 4 дня назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Шоу-бизнес 4 минуты назад

"Столько нежности": Стас Михайлов растрогал фанатов атмосферным фото с молодой женой

Шоу-бизнес 44 минуты назад

"Ножки кривенькие": Наталья Подольская позвала хейтеров, и они пришли

Культура и ТВ 14 часов назад

Эрмитаж предупредил Rammstein, что нельзя использовать кадры музея как токены

Спорт 14 часов назад

Чемпионы по премиальным. Сколько олимпийцы заработали на победах?

Шоу-бизнес 17 часов назад

"Давайте просто посмотрим на Пугачёву!" Блёданс поддержала женщин, выбирающих мужчин помладше

Спорт 18 часов назад

"А как попасть на просмотр в "Бранн", а то я скучно живу"

Спорт 18 часов назад

Хабиб Нурмагомедов готовится стать футболистом: махачкалинский клуб анонсировал контракт

Шоу-бизнес 19 часов назад

Даня Милохин, Манижа и Монеточка выступят на концерте в честь группы t.A.T.u.

Культура и ТВ 19 часов назад

"Вы точно рожали на днях?" Мария Горбань удивила фигурой спустя неделю после родов

Шоу-бизнес 19 часов назад

65-летний Ефим Шифрин задумался о собственном некрологе

Шоу-бизнес 21 час назад

“Я найду все деньги, которые он за восемь лет прятал...!" Экс-жена Павла Мамаева откровенно рассказала о войне после развода.

Спорт 21 час назад

Платок с прощальной пресс-конференции Мессии продают за миллион долларов

Культура и ТВ 21 час назад

Виктор Сухоруков: "Только безумец может сжигать дом не имея в заначке какого-нибудь сарайчика"

Шоу-бизнес 21 час назад

"Сала в фотошопе поубавила": Семенович раскритиковали за "дикое" фото из отеля

Культура и ТВ 21 час назад

Куда пойти на выходные 13-15 августа

Шоу-бизнес 22 часа назад

"Узнать невозможно": что стало с лицом 75-летней Ларисы Рубальской?

Шоу-бизнес 22 часа назад

Певицу МакSим сегодня выписывают из больницы

Шоу-бизнес 23 часа назад

"Молодой Борис Моисеев": Митя Фомин удивил новым образом

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика