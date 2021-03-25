Адлер – рай для привитых. Фоторепортаж Sobesednik.ru
Наш корреспондент отдохнул неделю в одном из курортных районов Сочи и посчитал, сколько людей в маске ему встретится за всё это время. Спойлер – ни одного
До середины лета было непонятно, удастся ли россиянам отдохнуть в этом году на излюбленных курортах Турции и Египта, и многие дружными компаниями отправились на черноморское побережье Краснодарского края. Не остановило любителей поплавать в море и решение краевого губернатора не селить в отели непривитых.
За неделю, проведённую с сыном в Адлере, я ни разу не видел пустых пляжей, кафе, магазинов и вечерних улиц. Не увидел я также ни одного человека в маске. Даже в аптеках. Все весело общались друг с другом, не соблюдая никакой социальной дистанции, и нисколько не боялись подхватить коронавирус. Наверное потому, что знали: непривитых в город не пускают.
Разумеется, ни одного дня без пляжа – первая заповедь отдыхающего. Даже если шторм, и море закрыто, можно просто посидеть на пляже и помедитировать на волны.
Но на один день всё же прервали пляжную идиллию, чтобы прокатиться по окрестностям и зайти в Воронцовскую пещеру.
Нам повезло – я выбрал отель в очень симпатичном районе в 10 минутах неспешной ходьбы от моря. Впрочем, передвигались исключительно на шеринговых самокатах, которые в Адлере можно не пристёгивать и оставлять почти на каждом углу.
Повезло, что на самолёт мы не шли по телескопическому трапу, а ехали в автобусе. Гейты к автобусам в сочинском аэропорту расположены на открытом воздухе рядом с клумбой и фонтанами. Кстати, аэропорт стал первым местом в Адлере, где нас попросили надеть на входе маски. Надо ли говорить, что внутри терминала все передвигаются уже без всяких средств защиты.