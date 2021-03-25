Адлер – рай для привитых. Фоторепортаж Sobesednik.ru

До середины лета было непонятно, удастся ли россиянам отдохнуть в этом году на излюбленных курортах Турции и Египта, и многие дружными компаниями отправились на черноморское побережье Краснодарского края. Не остановило любителей поплавать в море и решение краевого губернатора не селить в отели непривитых.

За неделю, проведённую с сыном в Адлере, я ни разу не видел пустых пляжей, кафе, магазинов и вечерних улиц. Не увидел я также ни одного человека в маске. Даже в аптеках. Все весело общались друг с другом, не соблюдая никакой социальной дистанции, и нисколько не боялись подхватить коронавирус. Наверное потому, что знали: непривитых в город не пускают.

Разумеется, ни одного дня без пляжа – первая заповедь отдыхающего. Даже если шторм, и море закрыто, можно просто посидеть на пляже и помедитировать на волны.