В России выявили менее 21 тысячи случаев COVID-19, это минимум с конца июня

За последние 24 часа в России выявили 20 765 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

За сутки в стране зафиксировано 806 смертей. Выздоровел 15 601 человек.

В Москве за 15 августа выявлено 1 489 новых заболевших. За сутки госпитализировано 630 человек, скончались 54 пациента. В тяжелом состоянии находятся 333 человека.

Выздоровели после лечения еще 2 152 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 412 329.

Высокий прирост заболевших остается в Санкт-Петербурге (1383 человек), в Московской области (1362),

в Свердловской области (529), в Нижегородской области (528).

За весь период пандемии в стране заразилось 6 621 601 россиян. Умерло от заболевания 171 305 пациентов, выздоровели 5 899 917 человек.