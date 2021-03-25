В России выявили менее 21 тысячи случаев COVID-19, это минимум с конца июня
В Москве за 15 августа выявлено 1 489 новых заболевших. За сутки госпитализировано 630 человек, скончались 54 пациента
За последние 24 часа в России выявили 20 765 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.
За сутки в стране зафиксировано 806 смертей. Выздоровел 15 601 человек.
В Москве за 15 августа выявлено 1 489 новых заболевших. За сутки госпитализировано 630 человек, скончались 54 пациента. В тяжелом состоянии находятся 333 человека.
Выздоровели после лечения еще 2 152 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 412 329.
Высокий прирост заболевших остается в Санкт-Петербурге (1383 человек), в Московской области (1362),
в Свердловской области (529), в Нижегородской области (528).
За весь период пандемии в стране заразилось 6 621 601 россиян. Умерло от заболевания 171 305 пациентов, выздоровели 5 899 917 человек.
Теги: #Коронавирус, #Москва
Рубрика: Общество