Российские ученые разработали материал для масок, уничтожающий COVID за секунду

В России разработали материал для фильтров и масок «Ионит», который может за секунды уничтожать вирусы и бактерии, попадающие на его поверхность. О новом материале-антисептике сообщили «Известиям» разработчики из НПО «Здоровье нации».

Как рассказали разработчики материала, он представляет собой нетканое полотно. При производстве материала к основе добавляется компонент для придания пластичности и более качественной текстильной переработки, а также вискозное волокно, чтобы он был более прочным. Из него планируют делать медицинские маски, защитные костюмы и применять в качестве воздушных фильтров.

«В структуру материала мы «прививаем» активные органические молекулы. Эти фрагменты дезактивируют, то есть разрушают, вирусы и бактерии, когда они попадают на поверхность материала. Причем сами активные фрагменты с поверхности материла не «испаряются». Воздействие на бактерии идет путем разрушения клеточной мембраны. У вирусов разрушается их оболочка или непосредственно их структура», – пояснил директор по развитию компании Максим Яковлев.

Как отмечается, его преимущество в том, что бактерии и вирусы не «слетают» с полотна на другие материалы, он не затрудняет дыхание, имеет высокую воздухопроницаемость и комфортнее обычных масок.

В исследовании в ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России было выявлено, что при помещении на ткань вируса SARS-CoV-2, он был разрушен (дезактивирован) уже спустя секунду. Такое исследование проводилось и с другими вирусами и бактериями, например с оспой кроликов, черной плесенью и сибиреязвенной палочкой. Было указано, что материал подтвердил заявленные качества и также может быть применим при разработке высокоэффективных средств защиты кожи и органов дыхания от возбудителей опасных и особо опасных вирусных инфекций.