Сегодня, в 7:47

Врачи рассказали, как молитвы и народные песни могут помочь после COVID-19

Людям, страдающим дыхательной недостаточностью, рекомендуется в течение часа петь народные песни или молитвы

Фото: Global Look Press

Распевание народных песен и молитв, которое ранее посоветовал Роскомнадзор людям, перенесшим коронавирус, необходимо для тренировки легких и рекомендовано людям, страдающим дыхательной недостаточностью. Об этом сообщили РБК врач-пульмонолог Сергей Пурясев и руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Как рассказал Пурясев, пение – это дыхательная гимнастика, которая давно известна. Всем людям, страдающим дыхательной недостаточностью, рекомендуется в течение часа петь народные песни или молитвы нараспев – молитвы даже лучше, – подчеркнул пульмонолог.

Он пояснил, что во время пения увеличиваются дыхательные объемы, так как происходит глубокий вдох, за счет этого легкие медленно раздуваются, а выдыхание происходит через спазмированные голосовые связки.

По словам Чепурнова, в современной жизни легкие мало тренируются, и пережить коронавирус было бы легче, если бы у нас осталась национальная традиция, согласно которой домашние посиделки заканчивали совместным распеванием песен.

Ранее руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова заявила, что пациентам, которые перенесли COVID-19, необходимо петь протяжные народные песни для восстановления легких.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 2 дня назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Общество 2 дня назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 4 дня назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 5 дней назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 5 дней назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Здоровье и дом 32 минуты назад

Ученый предупредил об опасности каждодневного мытья в душе

Общество 33 минуты назад

Google перестанет удалять запрещенный контент, если суд удовлетворит иск "Царьграда"

Общество 10 часов назад

В России начнут строить дома для тех, кто не может позволить себе ипотеку

Политика 11 часов назад

Президент Афганистана объяснил, что ушел в отставку, чтобы избежать кровопролития

Происшествия 12 часов назад

В Геленджике обесточили центр города из-за дождя и угрозы подтопления

Политика 13 часов назад

"Сайгон Байдена": в США считают происходящее в Афганистане повторением Вьетнама

Политика 13 часов назад

Талибы* в Афганистане обещают женщинам разрешить работу и образование, но только в хиджабах

Общество 13 часов назад

Эксперт: 70% наших домохозяйств тратят все свои доходы на еду, одежду, транспорт и ЖКХ.

Общество 14 часов назад

"Зачем ты их вообще туда отправил?": президент посмертно наградил погибших в Турции пилотов

Политика 14 часов назад

Переходного правительства в Афганистане не будет, Талибан* ждет полной передачи власти

Политика 14 часов назад

На сколько сегодня сажают за шутки, за что снимают с выборов, и как Кадыров стал лучшим репортером. Итоги недели

Происшествия 15 часов назад

Мэра Кривого Рога обнаружили мёртвым с огнестрельным ранением

Политика 15 часов назад

В МИД РФ заявили, что Россия выступает за переходное правительство в Афганистане

Политика 16 часов назад

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну

Общество 16 часов назад

"Это новая искренность": Камчатский министр назвал провинциальный город "жопой", но объяснился

Общество 16 часов назад

Мать позвала на день рождение 6-летней дочери Йетти и травмировала детей

Общество 17 часов назад

Тишковец: Следующая неделя начнется с аномальной жары, а закончится градом

Происшествия 18 часов назад

В Москве на Тверской улице уроженцы Кыргызстана устроили соревнования по боксу

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика