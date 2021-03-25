Врачи рассказали, как молитвы и народные песни могут помочь после COVID-19

Распевание народных песен и молитв, которое ранее посоветовал Роскомнадзор людям, перенесшим коронавирус, необходимо для тренировки легких и рекомендовано людям, страдающим дыхательной недостаточностью. Об этом сообщили РБК врач-пульмонолог Сергей Пурясев и руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Как рассказал Пурясев, пение – это дыхательная гимнастика, которая давно известна. Всем людям, страдающим дыхательной недостаточностью, рекомендуется в течение часа петь народные песни или молитвы нараспев – молитвы даже лучше, – подчеркнул пульмонолог.

Он пояснил, что во время пения увеличиваются дыхательные объемы, так как происходит глубокий вдох, за счет этого легкие медленно раздуваются, а выдыхание происходит через спазмированные голосовые связки.

По словам Чепурнова, в современной жизни легкие мало тренируются, и пережить коронавирус было бы легче, если бы у нас осталась национальная традиция, согласно которой домашние посиделки заканчивали совместным распеванием песен.

Ранее руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова заявила, что пациентам, которые перенесли COVID-19, необходимо петь протяжные народные песни для восстановления легких.