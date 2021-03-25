В Питере главного борца с коррупцией на таможне взяли с поличным на взятке

ФСБ задержала в Санкт-Петербурге и. о. главы службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Максима Розсыпало. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, его поймали прямо во время получения взятки «в крупном размере». Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.

По информации журналистов, главный борец с коррупцией питерского отделения Федеральной таможенной службы находился в этой должности около года. Кроме того, он отметился своим пристрастием к алкоголю: если верить источникам РЕН ТВ, выпивать он мог даже на рабочем месте.

Задержание проводил отдел «К» Федеральной службы безопасности. Следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде помещения под стражу.

За что именно г-н Розсыпало брал взятку, не уточняется, не приводится и точная квалификация преступления.