Министр просвещения: учебный год в вузах и школах начнется очно

В начале учебного года дистанционный формат обучения студентов и школьников задействован не будет, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он считает, что учащиеся обязательно должны встретиться с преподавателями и друг с другом очно. Введут ли удаленку потом, не уточняется.

«Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов», — передает слова министра пресс-служба ведомства.

Чиновник также отметил, что вопрос борьбы с эпидемией поднимался министерством на уровне регионов и был оговорен с представителями субъектов Федерации. Предполагается, что местные власти будут заниматься оперативным мониторингом ситуации распространения коронавирусной инфекции.