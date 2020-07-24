Минобрнауки рекомендует столичным вузам перевести занятия в онлайн

Подведомственным Минобрнауки вузам Москвы рекомендуется перевести всю активность из очного режима в дистанционный. Об этоv РИА Новости заявили в пресс-службе ведомства. Эта рекомендация, по всей видимости, касается и сессии, которая началась или должна начаться в ближайшее время во многих вузах, а также защиты дипломных работ, однако если в онлайн это перевести возможности нет, всё же можно собираться очно с соблюдением необходимых ограничений.

«В случае невозможности организовать образовательный процесс дистанционно, вузы должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры», — говорится в сообщении Министерства науки и высшего образования, распространенного агентством.

Ранее о переходе на удаленную форму обучения уже успели заявить в ряде столичных вузов, в том числе в Московском государственном университете имени Ломоносова и Московском государственном техническом университете имени Баумана. В Высшей школе экономики заявили, что часть занятий и экзаменов, которые перевести на дистант нельзя, будет по-прежнему проходить очно.

Напомним, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столичном регионе мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня «нерабочими с сохранением заработной платы», а также ввел ещё ряд ограничений на бизнес и общественные пространства. В частности, в столице обещают штрафовать на четыре тысячи рублей за использование скамеек в парках. Усилили противовирусные меры и в Санкт-Петербурге.