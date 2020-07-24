Шпак Клим
Сегодня, в 11:03

Минобрнауки рекомендует столичным вузам перевести занятия в онлайн

Московские вузы должны перевести сессии и занятия на дистант. Если это невозможно, нужно соблюдать ограничения

Фото: Global Look Press

Подведомственным Минобрнауки вузам Москвы рекомендуется перевести всю активность из очного режима в дистанционный. Об этоv РИА Новости заявили в пресс-службе ведомства. Эта рекомендация, по всей видимости, касается и сессии, которая началась или должна начаться в ближайшее время во многих вузах, а также защиты дипломных работ, однако если в онлайн это перевести возможности нет, всё же можно собираться очно с соблюдением необходимых ограничений.

«В случае невозможности организовать образовательный процесс дистанционно, вузы должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры», — говорится в сообщении Министерства науки и высшего образования, распространенного агентством.

Ранее о переходе на удаленную форму обучения уже успели заявить в ряде столичных вузов, в том числе в Московском государственном университете имени Ломоносова и Московском государственном техническом университете имени Баумана. В Высшей школе экономики заявили, что часть занятий и экзаменов, которые перевести на дистант нельзя, будет по-прежнему проходить очно.

Напомним, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столичном регионе мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня «нерабочими с сохранением заработной платы», а также ввел ещё ряд ограничений на бизнес и общественные пространства. В частности, в столице обещают штрафовать на четыре тысячи рублей за использование скамеек в парках. Усилили противовирусные меры и в Санкт-Петербурге.

Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Политика 1 час назад

Белый дом объяснил слова Байдена об "обмене" киберпреступниками с Россией

Политика 1 час назад

Американский суд отверг все претензии Дерипаски по санкциями Минфина США

Политика 2 часа назад

Заявление G7, победа Джоковича, ковидные ограничения в России. Главное к 14 июня

Политика 3 часа назад

Байден не обещает успеха с Путиным: у него огромная власть и нет идеологии

Политика 14 часов назад

Все мы теперь немножко экстремисты. Итоги недели одним предложением

Происшествия 17 часов назад

Глава Кисловодска введен в кому. Он упал с электросамоката на скорости 55 км/ч

Общество 18 часов назад

Акционист Крисевич проведет два месяца в СИЗО из-за акции на Красной площади

Общество 19 часов назад

Россию накрывает летний карантин: в Иваново вслед за Собяниным усилили меры и ввели пропускной режим

Общество 20 часов назад

"По экономике я бы им даже два не поставила": Что в рунете пишут о новых "нерабочих" днях

Общество 22 часа назад

Нерабочие дни "с сохранением зарплаты": как это было в 2020-м и может ли повториться по всей России в 2021 году

Общество 22 часа назад

Собянин введет летом новый карантин в Москве? Что известно о возвращении цифровых пропусков

Общество 1 день назад

Обморок на "Евро" и НАТО без ядерных ракет в Европе. Новости к утру 13 июня

Общество 1 день назад

"Контрольный выстрел" для общепита. Титов оценил новый локдаун в Москве

Политика 1 день назад

"Зачем врал-то?" Пархоменко обвинил Путина в использовании русского вопроса в политических целях

Политика 1 день назад

"Когда сядет Собянин?" Россияне в ярости из-за нового заявления мэра Москвы

Общество 1 день назад

Собянин объявил дни с 15 по 19 июня "нерабочими с сохранением заработной платы"

Политика 1 день назад

"Мистер президент, вы убийца?". Интригующее интервью Путина каналу NBC

Общество 1 день назад

Организаторы отказались от очного "Бессмертного полка" из-за коронавируса

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика