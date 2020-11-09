Сегодня, в 16:13

Дзюба - больше не игрок сборной. После назначения Карпина, из состава выбыл единственный топ-футболист

Тренер и игрок, враждовавшие больше 10 лет, так и не смогли найти общий язык

Фото: Russian Look

О том, что бывший капитан не просто лишится повязки, но и вообще не сыграет в матче отборочного этапа к ЧМ-2022 против Хорватии сообщает “Спорт-Экспресс”. Вместо него в состав вернется Федор Смолов, который выбыл из команды из-за сложных отношений с прошлым наставником - Станиславом Черчесовым.

Официальный список футболистов, вызванных в сборную Карпиным, уже появился на официальном сайте РФС.

Напомним, 10 августа новый тренер сборной России Валерий Карпин провел встречу с футболистами "Зенита". Дольше всех он общался с Артемом Дзюбой. Как сообщал портал "Евроставка", разговор продлился больше двух часов.

Фото: Eurostavka
Артем Дзюба и Валерий Карпин встретились в гостинице

Не секрет, что оба персонажа терпеть друг друга не могут уже много лет.

История Конфликта

История началась в 2009-м, когда Валерий Карпин приступил к тренерской работе в «Спартаке». Артем, тогда подающий надежды футболист, открыто возмущался в интервью своей ролью запасного. Еще через год произошла непонятная детективная история. Спартаковец Владимир Быстров сообщил о пропаже 23 тысяч рублей в раздевалке. После короткого разбирательства внутри команды Артем Дзюба был сослан в Сибирь – отправился играть в «Томь». О том, что тогда произошло, никто из фигурантов никогда не рассказывал.

Все последние годы Валерий Карпин и Артем Дзюба посылали друг другу приветы через СМИ и, бывало, даже дрались.

– Когда Дзюба был уже в «Зените», он случайно встретился в одной из гостиниц с Карпиным. Сказали друг другу пару слов, потом началась стычка, которую пришлось разнимать. Знаю это от самого Дзюбы, – рассказывал ветеран «Спартака» Евгений Ловчев.﻿
Евгений Ловчев

Что Карпин и Дзюба говорили друг о друге?

Артем Дзюба:

– Карпин держал меня под прессингом. Видимо, считал, что со мной по-другому нельзя. Пытался унизить.
– Этот человек много сделал нехорошего для меня. Поэтому для меня было принципиально не дать ему выиграть. Я рад, что я забил его команде.

Валерий Карпин:

– Душил ли Карпин Дзюбу? Любой футболист, который не играет, говорит, что его душат. Его никто не гнобил, он проигрывал конкуренцию.
– Артем – не девочка, жениться на нем у меня желания нет. У меня есть игроки, которые выполняют требования, а есть те, кто этого не делает.
Валерий Карпин: Мой футбольный отец – Романцев
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 3 дня назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Общество 3 дня назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 5 дней назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 6 дней назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 6 дней назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Туризм 49 минут назад

Туры в Египет подешевеют на 30%

Культура и ТВ 1 час назад

В Эрмитаже затруднились объяснить, что именно украл Тилль Линдеманн

Спорт 1 час назад

Карпин не вызвал в состав сборной РФ Дзюбу. Ранее футболист негативно отзывался о тренере

Туризм 2 часа назад

"Похоже, чиновники к детям в Прагу собрались": в сети обсуждают, почему открыли границы с "недружественной" Чехией

Культура и ТВ 3 часа назад

Александра Захарова: мы восстановили портрет отца напротив «Ленкома»

Культура и ТВ 4 часа назад

"Аннет" Леоса Каракса — ода искусству, смерти и любви

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Какие мячики": Елена Летучая сверкнула соблазнительной грудью на Мальдивах

Шоу-бизнес 5 часов назад

Яна Поплавская: «Дети подходят к мужикам, просят купить им алкоголь»

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Фигура мужчины": Звезду КВН Елену Борщеву раскритиковали за фото в купальнике

Шоу-бизнес 7 часов назад

Алексей Панин: «Людям надо еды дать и денег»

Туризм 7 часов назад

С 27 августа россияне снова смогут летать в Чехию, Южную Корею и Доминикану

Спорт 8 часов назад

Грузинского дзюдоиста-паралимпийца задержали в Токио за нападение на охранника отеля

Культура и ТВ 8 часов назад

Актриса Зинаида Кириенко стала доверенным лицом Сергея Миронова

Культура и ТВ 9 часов назад

Пушной вернется на СТС с передачей о необычных изобретениях россиян

Шоу-бизнес 12 часов назад

Орбакайте в откровенном бикини, а Ходченкова-топлес. ТОП-5 жарких фото знаменитостей с отдыха.

Спорт 21 час назад

Болельщики "Барселоны" скандировали имя Месси в первом сыгранном матче без него

Спорт 1 день назад

"Выставьте объявление на Авито – отбоя не будет": в сети подсказали "Ювентусу", как продать Криштиано Ронулду

Спорт 1 день назад

"Скабеева будет знатоком чего угодно, чтобы пустить фекалии на вентилятор"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика