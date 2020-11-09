Дзюба - больше не игрок сборной. После назначения Карпина, из состава выбыл единственный топ-футболист

О том, что бывший капитан не просто лишится повязки, но и вообще не сыграет в матче отборочного этапа к ЧМ-2022 против Хорватии сообщает “Спорт-Экспресс”. Вместо него в состав вернется Федор Смолов, который выбыл из команды из-за сложных отношений с прошлым наставником - Станиславом Черчесовым.

Официальный список футболистов, вызванных в сборную Карпиным, уже появился на официальном сайте РФС.

Напомним, 10 августа новый тренер сборной России Валерий Карпин провел встречу с футболистами "Зенита". Дольше всех он общался с Артемом Дзюбой. Как сообщал портал "Евроставка", разговор продлился больше двух часов.