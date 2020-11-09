Дзюба - больше не игрок сборной. После назначения Карпина, из состава выбыл единственный топ-футболист
Тренер и игрок, враждовавшие больше 10 лет, так и не смогли найти общий язык
О том, что бывший капитан не просто лишится повязки, но и вообще не сыграет в матче отборочного этапа к ЧМ-2022 против Хорватии сообщает “Спорт-Экспресс”. Вместо него в состав вернется Федор Смолов, который выбыл из команды из-за сложных отношений с прошлым наставником - Станиславом Черчесовым.
Официальный список футболистов, вызванных в сборную Карпиным, уже появился на официальном сайте РФС.
Напомним, 10 августа новый тренер сборной России Валерий Карпин провел встречу с футболистами "Зенита". Дольше всех он общался с Артемом Дзюбой. Как сообщал портал "Евроставка", разговор продлился больше двух часов.
Не секрет, что оба персонажа терпеть друг друга не могут уже много лет.
История Конфликта
История началась в 2009-м, когда Валерий Карпин приступил к тренерской работе в «Спартаке». Артем, тогда подающий надежды футболист, открыто возмущался в интервью своей ролью запасного. Еще через год произошла непонятная детективная история. Спартаковец Владимир Быстров сообщил о пропаже 23 тысяч рублей в раздевалке. После короткого разбирательства внутри команды Артем Дзюба был сослан в Сибирь – отправился играть в «Томь». О том, что тогда произошло, никто из фигурантов никогда не рассказывал.
Все последние годы Валерий Карпин и Артем Дзюба посылали друг другу приветы через СМИ и, бывало, даже дрались.
– Когда Дзюба был уже в «Зените», он случайно встретился в одной из гостиниц с Карпиным. Сказали друг другу пару слов, потом началась стычка, которую пришлось разнимать. Знаю это от самого Дзюбы, – рассказывал ветеран «Спартака» Евгений Ловчев.
Что Карпин и Дзюба говорили друг о друге?
Артем Дзюба:
– Карпин держал меня под прессингом. Видимо, считал, что со мной по-другому нельзя. Пытался унизить.
– Этот человек много сделал нехорошего для меня. Поэтому для меня было принципиально не дать ему выиграть. Я рад, что я забил его команде.
Валерий Карпин:
– Душил ли Карпин Дзюбу? Любой футболист, который не играет, говорит, что его душат. Его никто не гнобил, он проигрывал конкуренцию.
– Артем – не девочка, жениться на нем у меня желания нет. У меня есть игроки, которые выполняют требования, а есть те, кто этого не делает.