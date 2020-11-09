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Тренер сборной по футболу Карпин более часа общался с Дзюбой. Ранее у них был конфликт

Скептики полагали, что Дзюба может покинуть сборную из-за того, что его недруг стал наставником

Фото: Global Look Press

Сменивший Черчесова на посту тренера сборной по футболу Валерий Карпин подтвердил, что провел встречу со всеми членами команды «Зенит», в том числе и с Артемом Дзюбой. Напомним, у них был продолжительный конфликт еще с тех пор, когда нынешний капитан сборной работал в «Спартаке». 

Карпин отметил, что все встречи прошли ровно и продуктивно: с каждым из футболистов он пообщался около часа, но с Дзюбой на десять минут дольше.

«Все, что было до этого, уже не важно. Надо смотреть вперед. Кто будет полезен сборной, тот в сборной будет. Но это необходимо доказывать каждый день»

, – цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Уже 1 сентября состоится первый матч команды под руководством нового наставника. Сборная Хорватии выйдет на поле «Лужников», чтобы сразиться с россиянами в отборочной встрече Чемпионата мира по футболу 2022 года.

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