Тренер сборной по футболу Карпин более часа общался с Дзюбой. Ранее у них был конфликт

Сменивший Черчесова на посту тренера сборной по футболу Валерий Карпин подтвердил, что провел встречу со всеми членами команды «Зенит», в том числе и с Артемом Дзюбой. Напомним, у них был продолжительный конфликт еще с тех пор, когда нынешний капитан сборной работал в «Спартаке».

Карпин отметил, что все встречи прошли ровно и продуктивно: с каждым из футболистов он пообщался около часа, но с Дзюбой на десять минут дольше.

«Все, что было до этого, уже не важно. Надо смотреть вперед. Кто будет полезен сборной, тот в сборной будет. Но это необходимо доказывать каждый день»

, – цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Уже 1 сентября состоится первый матч команды под руководством нового наставника. Сборная Хорватии выйдет на поле «Лужников», чтобы сразиться с россиянами в отборочной встрече Чемпионата мира по футболу 2022 года.