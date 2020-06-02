Пока вы были на работе 9 августа: Лукашенко пообещал уйти, а золотую медаль ОИ выложили на eBay

Лев Шлосберг, идущий на сентябрьские выборы в Госдуму, вновь отстранен от возможности избираться. Это было сделано по жалобе конкурента из партии «Зеленые». Такое решение принято Московским городским судом. Почему политика сняли с выборов, пока неизвестно. Возможно, это связано с поддержкой структур политика Алексея Навального, которые были признаны экстремистскими организациями. Пока решение не вступило в силу, Шлосберг намерен продолжить предвыборную кампанию.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что СМИ-иноагентам никак не будут мешать освещать выборный процесс. При этом в сентябре особенный порядок аккредитации СМИ на выборах будет касаться всех журналистов, а не только иноагентов. В новом порядке существенно облегчается возможность удалить любого неугодного сотрудника СМИ с избирательного участка.

Россияне стали меньше тратить на похороны: если до 2020 года на все ритуалы и погребение уходило около 50 тысяч рублей, то теперь люди не хотят тратить на процесс более 30 тысяч. Такие изменения больше касаются регионов, но не Москвы. В столице стоимость похорон не изменилась, а хоронить стали на 18% чаще.

Белорусская бегунья Кристина Тимановская продаст свою золотую олимпийскую медаль на площадке eBay, чтобы вырученные деньги передать Белорусскому фонду спортивной солидарности. Фонд поддерживает спортсменов, пострадавших от власти Александра Лукашенко.

Сохраняющий должность президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» уйдет с поста руководителя страны. Но его беспокоит, что Беларусь начнут «крошить» без его управления, пишет «Интерфакс».

Певица МакSим впервые с момента госпитализации и ввода в искусственную кому сама обратилась к поклонникам. Напомним, Марина Максимова с июня находится на интенсивной терапии в связи с заражением COVID-19.

«Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Лёгкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу»

, – написала МакSим в своем Instagram.





Коротко о других новостях:

Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на подписанную им Будапештскую декларацию, признает Крым российским, «когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию»

Светлана Тихановская заявила, что не будет провоцировать новые акции протеста в Беларуси

Учителей и чиновников заставят переходить на отечественное программное обеспечение: облачные хранилища, мессенджеры и электронную почту

Комик Идрак Мирзализаде приговорен к десяти суткам ареста за шутку про российских квартиросъемщиков. Подробнее можно прочесть тут





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