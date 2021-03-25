Вчера, в 17:24

"Мурашки по коже": первый пост МакSим после выхода из комы взорвал Instagram

Артистка лично вышла на связь с поклонниками и опубликовала первый пост после того, как ее вывели из комы

Фото: Global Look Press

В последнее время в России, пожалуй, не было ни одной знаменитости, которую общественность обсуждала бы с таким трепетом и тревогой, как Марина Абросимова, более известная публике под сценическим псевдонимом МакSим. И это не удивительно, поскольку жизнь певицы еще совсем недавно буквально висела на волоске. Искусственная кома, подключение к аппарату ИВЛ и неутешительные прогнозы – все это, вкупе с регулярными сообщениями СМИ об ухудшении состояния артистки в прямом смысле изматывало поклонников, ожидавших хоть каких-то хороших новостей.

И эти новости не так давно появились. Представители исполнительницы немногим ранее сообщили, что она пришла в сознание и постепенно идет на поправку, а прогнозы медиков сменились на положительные. Причем динамика выздоровления выглядит очень обнадеживающе, ведь уже этим утром в прессе появились сообщения о том, что врачи планируют перевести МакSим из реанимации в общую палату.

Ну а позднее произошло то, что и вовсе удивило многих. Выведенная из состояния комы всего несколько дней тому назад артистка лично вышла на связь с поклонниками и опубликовала первый пост в социальной сети за долгое время. Артистка при этом подтвердила, что уже сегодня будет переведена в обычную палату, также она высказала слова благодарности медикам и всем тем, кто искренне переживал за нее все это время.

«Когда врачи у меня спросили, сколько, по моему мнению, я пробыла в коме, я предположила, что около двух дней. Мне сильно помогло, что за меня переживали, молились и думали обо мне. Фактически, это вытащило меня с того света», – написала она на своей страничке в Instagram.

Пользователи соцсети устроили под этим постом настоящие народные гуляния, если так можно выразиться. Всего за час публикация набрала почти 200 тысяч отметок «нравится», хотя прежние посты артистки с трудом набирали 50-100 тысяч «лайков». А в комментариях происходит настоящий виртуальный праздник. Многие искренне радуются улучшению ситуации, благодарят врачей и Бога, желают артистке скорейшего выздоровления и делятся своими переживаниями, которых за несколько недель, что певица находилась в коме, точно накопилось немало.

«Какая крутейшая новость!»;

«Самый долгожданный пост!»;

«Весь мир мне кажется с замиранием сердца ждал такие новости»;

«С днём нового рождения»;

«Хорошая новость! Мы ждали! Ты молодец!»;

«Марина, мы не сомневались в тебе! Мы знали, что ты сильная и справишься!»;

«Самая хорошая, слава Богу ты жива, так переживала за тебя»;

«Родная! С возвращением! Теперь только хорошее. Выздоравливай и набирайся сил!»;

«Боже, как же мы ждали от тебя хоть буковки. Переживали, молились. Надеялись. И вот! Это большое счастье»;

«Врачам больше спасибо, что спасли жизнь нашей девочки, у вас золотые руки»;

«Мурашки по коже. Какое счастье! С выздоровлением», – пишут фанаты артистки.

Рубрика: Шоу-бизнес

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