"Была зеркальная ситуация": журналист нашел признаки кармы в поражении российских гимнасток

В последние сутки в России только и разговоров, что о несправедливом судействе в финале многоборья на Олимпийских играх в Токио, лишившем россиянок традиционного для них в этом виде золота.

Вкратце история выглядит весьма просто. В финале российские «медальные надежды» возлагались на сестер Дину и Арину Авериных – очевидных фавориток турнира. Но золотая медаль досталась израильской спортсменке Линой Ашрам. Дина Аверина довольствовалась лишь серебром, а ее сестра Арина и вовсе не попала на пьедестал, заняв четвертое место и уступив бронзу сопернице из Беларуси. Ключевая претензия к судьям со стороны разгневанных российских спортсменов, экспертов, политиков и звезд шоу-бизнеса заключается в том, что Ашрам во время своего заключительного выступления выронила из рук ленту, что считается критической ошибкой, однако израильтянку все равно признали лучшей на турнире.

Ситуация, надо сказать, выглядит раздутой до каких-то парадоксальных масштабов. Даже знаменитая в прошлом гимнастка Ляйсан Утяшева угодила в немилость взбешенной после проигрыша в Токио публике из-за своих высказываний. Причем супруга шоумена и комика Павла Воли также отметила неоднозначное судейство, но при этом просто призвала не устраивать травлю спортсменки из Израиля, а иметь смелость поздравить ее с победой. После этих слов на Утяшеву не набросился только ленивый, особенно свирепствуют «корпоративные патриоты», перенося подогреваемый ими же гнев народных масс с судей и Ашрам на чемпионку.

Отличилась и еще одна именитая представительница российской гимнастики Алина Кабаева. Причем она сразу же присоединилась к тем, кто надумал на фоне разгоревшегося скандала клеймить Утяшеву позором. Кабаева даже заявила, что спортсменка за всю свою карьеру ни разу ничего не выигрывала для страны в личном многоборье и даже не была чемпионской России в этом виде спорта, а потому не имеет никакого права оценивать ситуацию.

И если Кабаева, Утяшева и многочисленные спортсмены – это люди, которые имеют к вопросу какое-то отношение, то участие в дискуссии отдельных критиков и вовсе сложно объяснить. Ведь даже депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов предложил Ашрам отказаться то «незаслуженной» медали.

Обратил внимание на ситуацию и российский журналист Анатолий Несмиян, который напомнил распространителям «праведного гнева» об одном примечательном случае, произошедшем всего несколько лет тому назад между Авериной и Ашрам в рамках другого турнира. Причем случай во многом показательный, поскольку на его фоне скандальный проигрыш в Токио выглядит как то, что люди привыкли называть кармой.

«Не увлекаюсь спортивной гимнастикой, однако кровожадные комментарии по поводу второго места россиянок, густо идущие с высот руководящего Олимпа по известной причине нахождения на нем и тренера Виннер, а также одной ее ученицы, так или иначе, вытащили эту тему на первые полосы.

Так вот, как уже успели напомнить любители этого вида спорта, в 2018 году на Чемпионате мира в Болгарии произошла зеркальная ситуация. Тогда россиянка Аверина уронила ленту, но все равно получила золото, а серебряной медалью довольствовалась как раз нынешняя олимпийская чемпионка Линой Ашрам. Вот только тогда никаких гневных комментариев относительно судейства с заоблачных вершин в России не было.

Это спорт, здесь случается и проигрыш, но вместо того, чтобы поздравить соперницу и порадоваться ее успеху – устроили какой-то вой из джунглей», – пишет Несмиян в своем авторском Telegram-канале.