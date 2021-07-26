Ты не ссы — носи усы! Новый хит группы Little Big за 2 дня набрал 2,3 млн просмотров
Группа сделала чемпионский клип на песню Moustache («Усы»)
Люди устали от плохих новостей и политики, поэтому новый угарный клип питерской группы Little Big на песню Moustache, которую они записали на пару с победительницей Евровидения-2018, израильской певицей Нетой Барзилай, за пару дней набрал на YouTube 2,3 миллиона просмотров.
Место действия - речной пляж. По пляжу гуляют, извиняемся, чики с усами. Чем гуще и красивее усы, тем девушка считается гламурнее и красивее. Усы – самый главный фетиш в этом мире, это предмет гордости и зависти. Главных героинь ролика сыграли Нета Барзилай и вокалистка Little Big Софья Таюрская. Они-то и сбривают тайно шикарные усищи вместе с бакенбардами у Екатерины Варнавы, которая здесь изображает Мисс Вселенную.
Припев (перевод):
Иди и возьми это, папочка, папочка
У меня есть вкусняшка, вкусняшка
Я буду похожа на желе, желе после полуночи
Да, ты как желе, зайчик
Да, ты такой забавный, зайчик
Все, что тебе нужно, это быть готовой к кое-чему сейчас
Елена Кравец
Теги: #Little Big
Рубрика: Шоу-бизнес