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Ты не ссы — носи усы! Новый хит группы Little Big за 2 дня набрал 2,3 млн просмотров

Группа сделала чемпионский клип на песню Moustache («Усы»)

Люди устали от плохих новостей и политики, поэтому новый угарный клип питерской группы Little Big на песню Moustache, которую они записали на пару с победительницей Евровидения-2018, израильской певицей Нетой Барзилай, за пару дней набрал на YouTube 2,3 миллиона просмотров.

Место действия - речной пляж. По пляжу гуляют, извиняемся, чики с усами. Чем гуще и красивее усы, тем девушка считается гламурнее и красивее. Усы – самый главный фетиш в этом мире, это предмет гордости и зависти. Главных героинь ролика сыграли Нета Барзилай и вокалистка Little Big Софья Таюрская. Они-то и сбривают тайно шикарные усищи вместе с бакенбардами у Екатерины Варнавы, которая здесь изображает Мисс Вселенную.

Припев (перевод):

Иди и возьми это, папочка, папочка

У меня есть вкусняшка, вкусняшка

Я буду похожа на желе, желе после полуночи

Да, ты как желе, зайчик

Да, ты такой забавный, зайчик

Все, что тебе нужно, это быть готовой к кое-чему сейчас

Елена Кравец

Теги: #Little Big

Рубрика: Шоу-бизнес

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