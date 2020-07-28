"Иностранных агентов" пустят освещать выборы на общих основаниях – Памфилова

Статус «иностранного агента» у СМИ не помешает ему заниматься освещением избирательных процессов в России на общих основаниях, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она отметила, что на выборах «абсолютно либеральная аккредитация», хотя пару недель назад ЦИК наложил существенные ограничения и даже «решил присвоить себе контрольные функции за СМИ», на что обращал внимание сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц.

«Они [СМИ-«иноагенты»] не поражены в правах, у них сохраняются все те же права и возможности быть аккредитованными уведомительным образом и точно так же, наряду со всеми остальными СМИ, работать, освещать то, что происходит на участках», — объясняет Памфилова (цитата по РИА Новости).

Глава ЦИК добавила, что «журналисты — наши партнеры в том, чтобы выборы освещались максимально объективно».

При этом недавно ЦИК ввел ряд существенных ограничений не только на работу журналистов на выборах, но и на порядок их аккредитации. К примеру, репортеры будут получать аккредитацию не на все выборы в течение года, как было раньше, а только на несколько дней, пока проходят конкретные выборы: «Это помощь фальсификаторам, чтобы после выборов в Госдуму на разные муниципальные довыборы журналисты не шастали», — объясняет Мельконьянц.

«Установлены новые барьеры для аккредитации прессы, а любого неугодного журналиста теперь легко удалить с участка», — комментирует новые условия ЦИКа эксперт «Голоса».

Избиркомы будут проверять журналистов во взаимодействии с другими госорганами, что создает дополнительные риски для отказа в аккредитации.

Репортеров, которым ЦИК уже разрешил наблюдать за выборами и освещать их, теперь могут снять по ряду весьма расплывчатых оснований. Среди них — несоблюдение «норм профессиональной этики», неуважительное отношение к членам избиркомов и других сотрудников, а также «невсесторонее и необъективное» освещение выборов.