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Пока вы были на работе 29 июля: у администрации президента подавили бунт КПРФ, а у пропагандистов нашли элитное жилье

Sobesednik.ru подводит для читателей новостные итоги дня

Фото: Global Look Press, соцсети

Обладательницами золотых медалей Олимпиады в Токио сегодня стали российские рапистки. Серебро для сборной РФ добыли Василиса Степанова и Елена Орябинская в академической гребле. Пловец Климент Колесников на дистанции 100 метров вольным стилем заслужил бронзовую медаль.

Пока российские спортсмены зарабатывают медали, сторонники КПРФ в Москве провели митинги против преследования Павла Грудинина и Николая Бондаренко. По информации телеграм-канала Readovka, на акцию прибыли порядка 200 человек. Около десяти человек в итоге были задержаны и доставлены в ОВД «Китай-город». Оттуда их уже начали отпускать с обязательством о явке. Всем планируют вменять статью 20.2 со штрафом до 20 тысяч рублей.

Команда осужденного оппозиционного политика Алексея Навального нашла у ведущих ежедневного шоу «60 минут» Евгения Попова и Ольги Скабеевой столичное жилье, недалеко от метро «Сокол». Всего насчитано три квартиры общей стоимостью 305 миллионов рублей. Расследователи отмечают, что Евгений Попов намерен участвовать в грядущих выборах в Госдуму от партии «Единая Россия».

И коротко о другом:

  • В Москве полицейские встретили в аэропорту стендапера Идрака Мирзализаде, которого обвиняют в разжигании национальной ненависти. Ранее он рассказывал со сцены, как пытался снять жилье в России.
  • Бывшего главу Серпухова Александра Шестуна этапировали из тюремной больницы в неизвестном направлении. Сегодня был 77 день с даты, когда политик объявил голодовку. Супруга Шестуна настаивает, что этапирование заключенного в таком состоянии – противозаконно.
  • За минувшие сутки от коронавируса скончались 799 россиян. 23 270 новых ковид-пациентов выявлено за прошедший день.
  • У певицы Земфиры вышел летний мини-альбом


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Рубрика: Общество

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