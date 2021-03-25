В четверг, в 12:06

Россия уперлась в число 800. В очередной раз повторение антирекорда по смертности

В России в третий раз 799 летальных исходов ковида в сутки. Заболеваемость существенно не меняется, но в Москве прирост

Фото: Global Look Press

Согласно статистике, которую приводит оперативный штаб при правительстве, в России уже в третий раз зафиксирован максимум по количеству летальных исходов коронавируса за сутки — 799 случаев. Такой же показатель был 16 и 24 июля, но ни разу значение параметра смертности не достигло 800. В соцсетях эта особенность статистики Роспотребнадзора уже стала поводом для недоверия: её сравнивают с ценником в магазине и предполагают, что выдавать число больше 800 чиновникам просто запретили.

В целом по России за день наблюдается небольшой рост числа новых случаев: 23 270. Выздоровели 20 834 человек.

Прирост наблюдается и в Москве — здесь заболели за сутки 3 356 человек, а выздоровели 5 060. Показатель по смертности в столице вновь упал, теперь до 79 случаев.

В Санкт-Петербурге статистика новых случаев с 13 июля меняется лишь на пару десятков человек: сегодня оперштаб выдал число в 1 925 заразившихся. Смертность по-прежнему ниже, чем раньше — всего 64 человек за день. 

В Подмосковье так же, как и накануне, 30 летальных исходов коронавируса, а заболеваемость снизилась до рекордных за месяц 1 325 новых случаев ковида.

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