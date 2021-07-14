Золотые уколы: Российские рапиристки стали лучшими на Олимпиаде

Очередной день Олимпиады в Токио стал более удачным для российских спортсменов, нежели предыдущий, когда в медальной копилке команды появились лишь серебряные и бронзовые награды.

На этот раз наша сборная все же добралась до одной золотой медали, и завоевали ее рапиристки, первенствовавшие в командных соревнованиях. Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина (запасная) одолели всех соперниц за явным преимуществом, кроме американок в полуфинале, где действительно пришлось побиться.

А начался день с серебра Василисы Степановой и Елены Орябинской, которые впервые за 17 лет смогли принести сборной медаль в академической гребле.

Примерно в это же время пловец Климент Колесников ковал бронзовую медаль на дистанции 100 м вольным стилем. И это, напомним, уже вторая награда атлета на Играх.

Ну а уже под токийский вечер в копилке сборной добавилось еще две бронзовые награды. Нияз Ильясов смог стать третьим в дзюдо, в весовой категории до 100 кг, а Ангелина Мельникова взобралась на пьедестал в индивидуальном многоборье спортивной гимнастики. При этом ее подруга по команде Владислава Уразова уступила совсем чуть-чуть и оказалась четвертой.