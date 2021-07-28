Грудинин не исключил выдвижения на выборы главы Подмосковья против Воробьева
Грудинин намекнул, что за атакой на него стоит глава Подмосковья Воробьев, не исключено, что бросит ему вызов на выборах
Бизнесмен Павел Грудинин, говоря о заказчиках его снятия с выборов в депутаты Госдумы, намекнул, что корни этого решения могут идти из руководства Московской области. Конкретных имен он не назвал, но и не стал отрицать, что речь идет о губернаторе Подмосковья Владимире Воробьеве, причем одной из причин давления коммунист назвал попытку устранения конкурента на выборах главы региона.
«Кто может дать команду областному единороссу? Или советнику губернатора?» — сказал Грудинин, отвечая на вопрос о заказчиках его снятия, которые якобы стоят за депутатом Дмитрием Саблиным и бизнесменом Владимиром Палихатом, которых он обвиняет в желании присвоить себе его совхоз имели Ленина.
«Заказчик [губернатор Московской области Андрей] Воробьев? Вы на него намекаете?» — переспросил в журналист Znak.com. «Это вы сказали, не я», — добавил тогда Грудинин.
По его словам, за давлением на него стоит две цели конкретных интересантов: политическая — «убрать конкурента на будущих губернаторских выборах» [по всей видимости, речь идет именно о выборах главы Подмосковья, которые пройдут в 2023 году, — ред.], а также экономическая — обусловленная позицией застройщика, желающего возвести дома вблизи совхоза.
На уточняющий вопрос о наличии у Грудинина «губернаторских амбиций» тот ответил уклончиво: «У меня есть желание сделать жизнь моих земляков лучше». На конкретный же вопрос о том, намерен ли он участвовать в выборах в 2023 году, Грудинин сказал, что «еще не думал» над этим.
Теги: #Андрей Воробьев, #Грудинин, #Выборы в Госдуму
Рубрика: Политика