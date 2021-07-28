Грудинин не исключил выдвижения на выборы главы Подмосковья против Воробьева

Бизнесмен Павел Грудинин, говоря о заказчиках его снятия с выборов в депутаты Госдумы, намекнул, что корни этого решения могут идти из руководства Московской области. Конкретных имен он не назвал, но и не стал отрицать, что речь идет о губернаторе Подмосковья Владимире Воробьеве, причем одной из причин давления коммунист назвал попытку устранения конкурента на выборах главы региона.

«Кто может дать команду областному единороссу? Или советнику губернатора?» — сказал Грудинин, отвечая на вопрос о заказчиках его снятия, которые якобы стоят за депутатом Дмитрием Саблиным и бизнесменом Владимиром Палихатом, которых он обвиняет в желании присвоить себе его совхоз имели Ленина.

«Заказчик [губернатор Московской области Андрей] Воробьев? Вы на него намекаете?» — переспросил в журналист Znak.com. «Это вы сказали, не я», — добавил тогда Грудинин.

По его словам, за давлением на него стоит две цели конкретных интересантов: политическая — «убрать конкурента на будущих губернаторских выборах» [по всей видимости, речь идет именно о выборах главы Подмосковья, которые пройдут в 2023 году, — ред.], а также экономическая — обусловленная позицией застройщика, желающего возвести дома вблизи совхоза.

На уточняющий вопрос о наличии у Грудинина «губернаторских амбиций» тот ответил уклончиво: «У меня есть желание сделать жизнь моих земляков лучше». На конкретный же вопрос о том, намерен ли он участвовать в выборах в 2023 году, Грудинин сказал, что «еще не думал» над этим.