Депутат требует удалить расследование "Единоросс Саблин зарабатывает на сиротах"

Издание «Метла» сообщило, что в сентябре депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин выиграл у них суд об удалении расследования о его деятельности. Впрочем, сделал он это, не привлекая лишнего внимания, — о процессе, проходившем в подмосковном городе Видное, не сообщили даже самим журналистам, а об его итоге они узнали сами совершенно случайно.

Депутат не согласился с данными расследования, вышедшего под заголовком «Единоросс Саблин зарабатывает на сиротах», в котором авторы со ссылкой на документы предполагают, что, получив место в Госдуме, он продолжил заниматься бизнесом. Отметим, что Sobesednik.ru указывал на отсутствие необходимых данных о передаче его активов в доверительное управление ещё в 2018 году, а депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин требовал лишить Саблика депутатского мандата за занятие бизнесом в начале этого года, отмечали «Открытые медиа».

Братья по грантам. Как "Боевое братство" выполняет госзаказ на патриотизм

(расследование Sobesednik.ru от 2018 года о другом проекте депутата Саблина)

Кроме того, «Метла» в своем материале указывает, что квартиры, которые компания Саблина продает для детей-сирот, уходят через госконтракты, предположительно, выше рыночной стоимости. Журналисты рассматривают схожие квартиры, за которые застройщик «Пригород Лесное» (связан с Саблиным) получает от властей от 4,3 миллиона рублей, хотя на сайте их цена не превышает 4,135 миллиона. А кадастровая стоимость и вовсе может отличаться почти вдвое, разумеется, в меньшую сторону.

Издание отмечает, что Саблин ведет активное участие в «борьбе» с оппозицией — именно он стал инициатором признания «Левада-Центра» иностранным агентом, а также просил Генпрокуратуру проверить слова креативного редактора «Собеседника» Дмитрия Быкова. Жаловался он и на Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Тот, в свою очередь, рассказал о его даче на Рублевке. Ранее это делал и Sobesednik.ru:

В особняке сенатора Саблина поселились монахини

(Расследование от 24 июня 2016 года)

«Метла» заявляет, что добровольно выполнять требования Саблина она не собирается: они уверены, что всё описанное ими является правдой, а к судебному процессу, проведенному без уведомления ответчика, возникают и другие вопросы. «У депутата Саблина нет никакой репутации. Поэтому защищать ему нечего», — пишет издание в своем Telegram-канале.

Отметим, что это уже не первый раз, когда депутат Саблин требует удалить расследования о его деятельности. В марте этого года Sobesednik.ru сообщал, что через тот же суд в подмосковном городе Видное он за два дня добился полной блокировки издания Readovka из-за одного материала, хотя суды до этого никогда не выносили подобных решений: обычно они требуют удалить отдельные страницы. И Readovka, и «Метла» считают, что единоросс связан с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Readovka ставила под сомнение и независимость суда, вынесшего столь необычное решение.

В том материале Readovka утверждалось, что Саблин в обход закона получил контроль над крупнейшим пакетом акций «Совхоза имени Ленина», которые до того принадлежали экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину.