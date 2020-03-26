Readovka.ru могут заблокировать из-за одной статьи про депутата Госдумы Саблина

Через два дня после подачи в суд иска депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным, который потребовал в нем обязать издание Readovka.ru удалить материал о нем, Видновский суд принял решение о блокировке всего сайта в качестве «обеспечительной меры».

Главный редактор издания Алексей Костылев уверен, что это решение является незаконным, так как противоречит гражданскому процессуальному кодексу РФ: он настаивает, что практики полной блокировки сайта из-за одной статьи в России до этого момента не существовало, а рассматриваться дело должно было не в Подмосковье, а в Смоленской области, по месту регистрации СМИ.

Костылев утверждает, что судья Гоморева, принявшая такое решение уже не в первый раз выносит вердикт в пользу Саблина.

«В России в 2020-м году возможно заблокировать целое медиа просто потому, что не понравилась статья на нем. Потому, что ты депутат Госдумы от "Единой России" уже несколько созывов подряд; … Да просто потому, что депутат Саблин привык так действовать с 90-х и считает, что это нормально. Давайте поможем Дмитрию Вадимовичу Саблину разобраться в том, что в 2020-м году так нельзя», — говорится в сообщении издания.

В материале, содержание которого вызвало недовольство депутата, говорилось, что он в обход закона получил контроль над крупнейшим пакетом акций «Совхоза имени Ленина», принадлежавшим ранее экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину.