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Коммуниста Бондаренко могут снять с выборов из-за публикации 10-летней давности

Кандидата в депутаты от КПРФ Николая Бонаренко вызвали в полицию. Ему вменяют распространение экстремистских материалов

Фото: Скриншот // Николай Бондаренко

Кандидат в депутаты Госдумы от партии КПРФ, депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко сообщил на своем YouTube-канале, что его вызвали в отделение полиции для составления протокола по статье 20.29 КоАП РФ (о распространении экстремистских материалов). Это грозит одному из самых популярных представителей КПРФ снятием с выборов.

Как объясняет политик, дело связано с тем, что 10 лет назад он опубликовал в своих социальных сетях видеоролик «Манифеста Единой России 2002 года», где якобы перечисляются невыполненные обещания партии власти. В самой ЕР отрицают, что когда-либо давали такие обещания. Материал был объявлен российским судом экстремистским, что подразумевает запрет к его распространению.

Коммунист уверен, что составление административного протокола спустя 10 лет с момента совершения правонарушения является формой политического давления. Если в отношении Бондаренко сейчас признают факт распространения экстремистских материалов, это автоматически повлечет его снятие с выборов, так как по новому «закону против ФБК*» (имеет обратную силу), люди, связанные с экстремизмом, лишаются пассивного избирательного права как минимум на год.

Бондаренко ведет свой YouTube-канала «Дневник депутата», где уже более 1,5 млн подписчиков. Ранее в этом году его уже штрафовали за якобы участие в акциях в поддержку Навального. Сам депутат объяснял свое присутствие на них необходимостью защищать права протестующих граждан в статусе народного избранника.

Мнение Бондаренко о связи вызова в полицию с выборами разделяет и депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин:

«Вопрос: а что делали наши органы 10 лет? Почему он тогда был допущен до выборов в Саратовскую облдуму? Ответ: “Единая Россия” больше всего боится выборов, даже многодневных, даже без видеонаблюдения, даже на пеньках! Это их самый большой страх», — комментирует он.
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