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КПРФ не допустила до борьбы с Володиным самого скандального депутата Бондаренко

Но коммунист все равно может оказаться в Госдуме, как и члены "Левого фронта", объединившиеся с КПРФ

Фото: Коллаж из фото Global Look Press

Коммунистическая партия РФ во время подмосковного съезда определилась с кандидатами на выборах в Госдуму в 2021 году. Их списки публикует ТАСС.

Особое внимание в этом году вызывали списки для Саратовского региона. В региональную группу избирательного списка вошли нынешний председатель Госдумы Вячеслав Володин и ожидалось, что там же среди кандидатов окажется самый скандальный депутат КПРФ – Николай Бондаренко.

Вместо Бондаренко на выборы в 163-м одномандатном округе станет депутат Саратовской облдумы, коммунист Александр Анидалов.

Напомним, что Бондаренко был задержан на третий день после того, как объявил, что выдвинулся кандидатом в депутаты на том же избирательном округе, где и Вячеслав Володин.

Бондаренко же будет бороться с единороссом Андреем Воробьевым из Саратовской областной думы в 161-м одномандатном округе.

Сам Бондаренко расстраиваться из-за несостоявщегося боя с Володиным не стал.

«Моя позиция не изменилась — я чувствую уверенность и поддержку избирателей в любом округе. Я солдат своей партии, исполню любое ее решение. Не получилось против Володина, значит будут выигрывать в другом округе»

, – заявил он Znak.com.

В первой тройке центрального аппарата КПРФ на выборах в Госдуму остались космонавтка Светлана Савицкая, лидер партии Геннадий Зюганов, и в грядущем созыве третьим станет директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин.

Также «Коммерсанту» стало известно что к КПРФ на грядущих выборах присоединился «Левый фронт». Об этом сообщила представительница движения Анастасия Удальцова.

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