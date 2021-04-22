Депутат от КПРФ: Собянин высосет из регионов все соки, чтобы Москве жилось хорошо

В наконец-то состоявшемся послании президента Федеральному собранию прозвучала и региональная повестка. На развитие регионов в этот раз будет выделено 500 миллиардов рублей.

Много было сказано об инфраструктурных кредитах, которые будут выделяться преимущественно тем регионам, у которых нет больших долгов перед Москвой. Приоритетные направления выдачи этих кредитов – автодороги (привет Аркадию Ротенбергу), обновление ЖКХ (привет вице-премьеру Марату Хуснуллину) и внутренний туризм, который в силу предстоящей международной изоляции обещает, видимо, стать панацеей от экономических бед.

Эксперт по региональному развитию Дмитрий Журавлёв положительно оценил региональную часть послания президента и отметил, что 500 миллиардов достаточно для тех, кто может с умом их потратить. Проблемные регионы с большим долгом перед столицей получат бюджетные кредиты, а преуспевающие на их фоне не должны быть обделены – и смогут получить инфраструктурные: для региона это будет значить рабочие места при строительстве дорог и домов.

Инфраструктура – вещь противоречивая, отмечает эксперт: она всем нужна, ей все пользуются, но она снижает себестоимость товаров и выгоды не приносит. Поэтому власть будет строить федеральные дороги, а регионы, получив кредиты, – ответвления от них.

Интересантом здесь может выступить даже не столько Ротенберг, а, например, РЖД.

Упор на инфраструктуру делается не потому, что она развивает регионы, а потому, что регионы не могут самостоятельно её развивать. Больше дорог – это, конечно, всегда в пользу той или иной элитной группировки, признаёт эксперт, но это не означает, что у нас не должно быть дорог. А деньги из бюджета рано или поздно прилипнут к той или иной элитной группировке.

Конкуренция в России не финансовая, а административная, отмечает Дмитрий Журавлёв – но что же, не строить из-за этого дороги?

При этом на развитие туризма сильно рассчитывать не стоит. Отечественный туризм будет позиционировать себя, как советская продавщица: вас много – я одна.

И в силу гарантированной востребованности не будет стремиться к качеству и как-то поднимать вместе с собой регионы.

В словах эксперта можно заметить очевидные резоны, однако остаются вопросы. Выгода от кредитов вырисовывается не столько для регионов, сколько для крупного федерального бизнеса. А всё, что не Москва, не может даже построить себе нормальную инфраструктуру и теперь будет делать это в кредит, пусть и на 15 лет и под не более 3% годовых – чтобы федеральный бизнес добирался туда, куда раньше добраться не мог, а с дорог капала выгода (видимо, «платоновские» тарифы не успокаивают бенефициаров дорожного бизнеса).

Владимир Путин и Аркадий Ротенберг

И если инфраструктура поднимает регионы лишь постольку-поскольку, не логичней ли заняться, например, развитием промышленности? Логичней, соглашается эксперт, но до этого дело дойдёт в будущем.

Гораздо менее оптимистичного взгляда придерживается депутат КПРФ от Саратовской областной думы Николай Бондаренко.

– Как бы вы оценили ту часть послания президента, которая посвящена развитию регионов?

– Абсолютный популизм. Всё на словах. На сегодняшний момент возможность контролировать регионы федеральным центром достигается, в первую очередь, недофинансированием.

– Из регионов благодаря бюджетному правилу высасывают все соки, и это позволяет Сергею Семёновичу Собянину и Кремлю делать комфортной жизнь для жителей столицы.

Если бы Владимир Владимирович действительно хотел помогать регионам, то оставлял бы им весомую часть налогов, и это позволяло бы регионам отвечать по тем обязательствам, которые возлагаются законом. На сегодняшний день самые собираемые налоги в виде НДС, акцизов и других весомых финансовых сборов отправляются в регионы, и это даёт возможность диктовать результаты по цифрам на выборах и осуществлять реализацию той федеральной инициативы, которая расходится по регионам, будь то социальная реформа или, как они говорят, оптимизация социальных сфер.

Николай Бондаренко

– То, что было озвучено президентом как средство развития регионов – это инфраструктурные кредиты. Это вообще достаточные инструменты для реальной поддержки и развития регионов?

– Однозначно недостаточные.

– Инфраструктурные проекты, проводившиеся властью, будь то строительство Крымского моста или другие подобные стройки, были эффективным механизмом для осваивания бюджетных средств в интересах прежде всего крупного бизнеса.

Рабочие же трудятся за нищенские зарплаты, и даже эти зарплаты не гарантированы властью, как показывает жизнь.

– Как вам кажется, в чьих интересах будет происходить освоение инфраструктурных кредитов? Кто бенефициары?

– Многие федеральные инициативы, завязанные на бюджетные деньги, в нашей стране продвигаются в интересах крупного капитала, сверхбогатого бизнеса и олигархов. Люди в итоге получают сомнительные объекты, в которых впоследствии обнаруживаются те или иные огрехи.

Выросло целое поколение чиновников различных структур, все они борются за распределение бюджетных средств, и это происходит точно не в интересах народа.

Васильев Николай.