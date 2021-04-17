Удар по Собянину: политолог назвал причину задержания чиновника московской мэрии

Накануне стало известно о задержании в Москве замглавы столичного департамента экономической политики и развития Леонида Костромы. Сейчас чиновник находится в изоляторе, а пресса тем временем сообщает, что задержать его могли в момент получения взятки.

«Кострома на данный момент находится в изоляторе временного содержания на Петровке, жалоб на условия содержания от него не поступало», – рассказал прессе замглавы столичной ОНК Николай Зуев.

Позднее в СМИ появились некоторые уточнения. К примеру, по данным источников агентства «Интерфакс», Костроме инкриминируют получение взятки в размере 4 миллионов рублей. Кроме того, сообщается, что чиновник был задержан с поличным. Операцию по задержанию проводили сотрудники столичного управления ФСБ.

Примечательно, что свое назначение на должность Леонид Кострома получил только летом минувшего года, когда появились первые слухи о попытках действующего мэра Москвы добиться усиления своих позиций в столице на фоне систематических заявлений политологов о том, что «под Собяниным шатается кресло».

К примеру, как считает известный российский политолог Марат Баширов, задержание чиновника мэрии Москвы можно интерпретировать как удар по позициям Собянина, который пытается подготовить своего кандидата на следующие выборы главы города перед собственным уходом.

Причем, убежден эксперт, не исключено, что в отставку Сергей Семенович может отправиться еще до окончания отведенного законом срока, а именно в 2022 году.

«Есть первые соображения по поводу вчерашнего задержания заместителя главы Департамента экономической политики Москвы. Это часть противодействия Сергею Собянину по выводу его кандидата на выборы мэра Москвы в 2023 году, или даже раньше, если нынешний мэр досрочно уйдет в отставку в 2022 году», – пишет Баширов в своем авторском Telegram-канале.