Ротенберг обещает вложить в реконструкцию крымских санаториев 15 млрд рублей

Представитель Аркадия Ротенберга сообщил РБК, какими активами владеет друг президента на крымском полуострове. По его информации, в распоряжении у Ротенберга санатории «Ай-Петри», «Жемчужина», «Дюльбер», «Мисхор» и отель «Дача Рахманинов». Он является их бенефициаром уже два года.

Утверждается, что предприниматель вложит в реконструкцию этих советских построек около 15 миллиардов рублей.

Предполагается, что с лета Ротенберг станет единственным бенефициаром этих владений. Также предполагается, что предприниматель может стать и владельцем санатория «Морской прибой».

Ранее Аркадий Ротенберг признал себя владельцем «дворца Путина» в Геленджике, фигурировавшем в расследовании Алексея Навального.