"Власти Саратова стоят на ушах!": Бондаренко объяснил, почему регион остался без воды и тепла

Депутат Николай Бондаренко назвал виновных в том, что Саратовская область в морозы оказалась на грани ЧС.

25 февраля в Саратове из-за аварии на участке теплосети на улице Малая Сеченская пришлось оставить без воды и частично без отопления 424 тысячи горожан. Местные власти обещают разобраться с проблемой к полуночи.

Ситуацию прокомментировал Sobesednik.ru депутат Саратовской областной думы от КПРФ, оппозиционный политик и блогер Николай Бондаренко:

– Сейчас руководство региона стоит на «ушах». Я убеждён, что надо вводить режим ЧС. Под угрозой жизни и здоровью находятся сотни тысяч жителей моего родного Саратова. Тем более, у нас сейчас стоят страшные морозы, не стандартные для наших краёв. Между тем мы видим подобные проблемы ежегодно. Регион просто перерыт из-за прорывов в теплосетях.

Много возмущений по поводу методов и качества их ремонта: разрывают котлован, находят место прорыва – и просто вбивают туда молотком тоненькую деревяшку, так называемый «чопик». Не ставят никакие «хомуты», не вырезают участок трубы.

В итоге труба, нашпигованная в местах прорывов этими колышками, буквально напоминает ежа. В Москве такого, наверно, не встретишь, но за МКАДом, поверьте, это стандартная ситуация, – сетует политик.

Порой в течение года один и тот же участок теплосети выкапывается и ремонтируется таким образом по десять раз! Ситуация с сегодняшней аварией была ожидаемой, это не первая авария, затрагивающая тысячи саратовчан. Причина очевидна – износ коммунальных сетей, – объясняет Бондаренко. – В течение почти трёх последних десятилетий «эффективные» собственники, являющиеся владельцами городской тепловой инфраструктуры, высасывают из неё все ресурсы. Запредельные тарифы ЖКХ постоянно увеличиваются и ложатся на население. Большая часть этих структур имеет сомнительное юридическое нахождение. И больше всего вопросов у нас возникает к компании «Т-плюс» – до сих пор не понятно, кто является её собственником. По информации, опубликованной в СМИ, её средства оседают в оффшорах.

Депутат Николай Бондаренко

Ситуация с подачей воды саратовским «Водоканалом» также вызывает много вопросов. До недавнего времени это было муниципальное предприятие. Лет 5 назад его продали, – рассказывает депутат. – Оно принадлежит коммерческой структуре. Нам обещали, что это приведёт к обновлению коммуникаций, что будут вложены огромные ресурсы – но мы увидели лишь кратное увеличение тарифа. Ситуация с подачей электричества – аналогичная. В Саратовской области есть АЭС и гидроэлектростанция, мы избыточный в этом смысле регион, но тарифы на электричество у нас одни из самых высоких.

На сегодняшний день износ коммунальных сетей Саратова составляет 90%, – подчеркивает Бондаренко.

В ближайшие 5-10 лет мы можем увидеть в регионе ситуацию, когда количество прорывов значительно превысит саму возможность их устранения, что приведёт к отключению подачи коммунального ресурса.

Будучи депутатом Саратовской областной думы, я неоднократно слышал, как представители «Единой России» комментируют эту ситуацию, обвиняя в ней коммунистов, 30-40 лет назад положивших трубы. На вопрос, а что им тогда мешает положить новые, я слышу только ответы в духе «Сам дурак!»

Тарифы на комммунальные услуги повышаются, но огромные денежные средства не идут на ремонт теплосетей. У нас, депутатов КПРФ, так и не получилось выяснить, куда они уходят. Но по информации из неофициальных источников – средства просто не доходят до целевого использования. На мой взгляд, именно так обстоит дело – по крайней мере, если говорить о теплогенерирующих компаниях области. Эта проблема должна решаться в политическом пространстве, и заниматься ей должна не только наша региональная власть – хотя и она, в обязательном порядке, а и федеральная.

Сейчас без воды и тепла в Саратове остались не только целые районы города и даже не только больницы, а и социальные, политические, спортивные учреждения. Ситуация предельно серьёзная, – заключил Николай Бондаренко.

И, видимо, не только в Саратове, а по всей стране состояние теплосетей катастрофично. Например, в Вологодской области – за много километров от Волги. Что любопытно, компанией «ТКГ-2», обслуживающей часть районов Вологды, с 2006 по 2009 годы руководил видный энергетик Андрей Вагнер, ныне управляющий саратовской «Т Плюс».

Николай Васильев.