Марица Запашная: Всё это – часть отвратительного спектакля, чтобы выбросить из цирка нашу ветку
"Росгосцирк" уволил дочь и внука Вальтера Запашного – Марицу-младшую и Дана. Их мать Марица-старшая рассказала Sobesednik.ru связанные с этим подробности из прошлого
В цирковом мире в разгар лета заполыхал скандал – «Росгосцирк» уволил представителей династии Запашных – Марицу-младшую (сестру по отцу Эдгарда и Аскольда Запашных) и её сына Дана Запашного. Им вменяют в вину прогулы и жестокое обращение с животными. На Марицу Вальтеровну также написала заявление в полицию одна из сотрудниц, обвиняя её в рукоприкладстве.
– Всё это – часть отвратительного спектакля, устроенного с единственной целью – выбросить нашу ветку Запашных из циркового искусства, кое для кого давно превращённого в личный бизнес. И эти кое кто конкурентов не терпят категорически! – делает громкое заявление старейшая представительница фамилии – первая супруга Вальтера Запашного Марица-старшая (мама уволенной Марицы Запашной и бабушка Дана). Это её первое интервью на широкую аудиторию.
Справка
Марица Вальтеровна Запашная – старшая дочь Вальтера Запашного от брака с Марицей Запашной, родилась 31 мая 1963 года. На манеже с детского возраста. Выступала и как жонглёр, и с акробатическими номерами, и наездницей, а также занялась дрессурой хищников. В 2004-м мать передала ей номер с группой пантер, уникальность которого – в чрезвычайной сложности дрессуры: пантеры одиночки по натуре, практически не способны объединяться и вместе работать. Также Марица Вальтеровна дрессировала леопардов, кавказских овчарок, а в последнее время – верблюдов.
Сын Марицы-младшей Дан Запашный родился 3 августа 1984 года, продолжил династию. Один из разработанных им номеров – с обезьянами (шимпанзе). Младшие братья Марицы по отцу – сыновья Вальтера Запашного от второго брака Эдгард (1976 г. р.) и Аскольд (1977 г. р.). Эдгард Запашный является генеральным директором Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, в цирковой среде это государственное учреждение называют «цирком Запашных».
Ставила колясочку в третьем-четвёртом ряду
В гремевшем на весь мир советском цирке Марица Запашная была популярна не меньше, чем её старшие коллеги – Маргарита Назарова или Ирина Бургимова. Номера Марицы «Чёрные пантеры» и «Дрессированные тигры» с восторгом принимала публика во всех уголках СССР и зарубежья. А гастролировали месяцами. С мужем Вальтером Запашным Марица Михайловна состояла в законном браке почти двадцать лет – воспитывали дочь, вместе служили цирковому искусству.
– Я с малышкой Марицей (Марица-младшая, как мы её называем), которая была ещё грудной, приезжала на репетиции в цирк, ставила колясочку в третьем-четвёртом ряду. И пока наша девочка спала, я выходила на манеж. Репетировала. Потом занималась ребёнком. Снова репетировала, – вспоминает наша собеседница.
Такая у нас была «весёлая» ситуация, над нами угорал весь цирковой мир. Но попробуй уйти из успешного аттракциона, будучи штатным сотрудником советского цирка, меня не отпускал не только муж, не желавший разводиться, но и вышестоящее начальство! Долго рассказывать, как мне всё-таки удалось вырваться, и сколько было пролито слёз мною и Вальтером, когда нас, наконец, развели. Он повторял, что я и дочь навсегда останемся для него близкими людьми и частью жизни.
Желают, полагаю, остаться единственными
– Как жили после развода?
– Я упросила руководство цирка перевести меня на работу подальше от Москвы. Мне пошли навстречу и перевели. Сначала в Казань, затем в Минск – там в 1980-м, на Олимпиаду, я выпустила номер, за который получила Орден Дружбы Народов. Это был номер с двадцатью чёрными пантерами и леопардами, в СССР такого никто прежде не делал, и до сих пор, кстати, не повторил.
На одно из представлений приехал из Москвы Вальтер, посмотрел мой аттракцион, вышел на манеж, встал на одно колено и сказал: «Лучше аттракциона нет!» Обнял и поцеловал. Его слова были для меня главнее всех остальных наград.
В какой-то степени этот номер и был мною сделан, чтобы бывшему мужу доказать: я тоже чего-то стою. Он много раз просил меня вернуться – нет, не в семью, с Татьяной у них родился второй сын Аскольд, и они жили-поживали. Просил вернуться и вместе работать. Я отказалась.
Но мы довольно часто пересекались на гастролях – и с ним, и с Татьяной, и с подраставшими их сыновьями. Эдгард и Аскольд со мной здоровались, вежливо разговаривали. А я никогда не вмешивалась в их семью.
Поэтому меня удивило, когда уже в новое время, не в советское, ребята вдруг приехали в Пермь, где я тогда работала, и поставили передо мной вопрос ребром: мол, ну и как нам работать – сосуществовать дальше в цирковом пространстве?
Я удивилась: а чего нам делить? Вы работаете – и мы работаем, места всем хватит.
Позже неоднократно уже один Эдгард приезжал ко мне с этим же вопросом и различными претензиями. Получается, первая семья Вальтера мешает второй самим фактом существования?! Очень обидно. Ведь я слова дурного не сказала никогда в их адрес, наоборот, восхищалась Эдгардом и Аскольдом: какие красивые парни и интересные личности выросли!
Животные любят их – а система объединилась против
– Всё это рассказываю, так подробно, с единственной целью – объяснить, откуда могут произрастать корни сегодняшней травли, буквально обрушившейся на моих дочь и внука, – подчёркивает звезда советского манежа. – У меня, пока работала, травили пантер и тигров, животные болели и погибали – никого не обвиняю, как говорится, за руку не поймала, но факт остаётся.
Пройдя буквально через ад, (было много всего, не расскажешь), я теперь очень боюсь не только за карьеру и репутацию, которые, оказывается, возможно сломать одним росчерком пера, но даже за жизнь дочери и внука. Будь жив Вальтер, он бы, конечно, не дал нас в обиду, сумел бы защитить. Но Вальтера нет.
Как я радовалась, когда Дана, внука, пригласили работать в Цирк на Проспекте Вернадского! Очень люблю поговорку «Помогите талантам – бездарности пробьются сами». Надеялась, что ему помогут, поддержат. Дан, или Данька, как мы его называем, действительно, невероятно талантливый, я бы даже сказала, уникальный. Говорю не потому, что он мой внук – оцениваю объективно. Очень похож на Вальтера – своего деда – интеллигентный, трудяга.
Отрабатывал номер с обезьянами – те по нечаянности выбили ему плечо и вывихнули руку, растянули сухожилие. Дочь собирала последние копейки ему на операцию, мы ведь люди небогатые, откуда богатства у артистов провинциальных цирков. В отличие от Эдгарда, лично мне как-то хваставшегося, будто у него ежемесячная зарплата составляет несколько миллионов рублей. Безусловно, молодец – хваткий парень, но давайте не забывать, что карьеру-то он выстроил на фамилии отца.
Из Цирка на Вернадского внука быстро выдавили, полагаю, почувствовав сильного конкурента. Через некоторое время, в 2019-м, его приглашают участвовать в Международном фестивале циркового искусства в цирке Никулина. Очень высокий уровень! Внука награждают как лучшего дрессировщика – получил «золото» и звание заслуженного артиста России из рук уважаемого жюри.
Почти следом за награждением Дан получает смс от Эдгарда. Но вовсе не с поздравлениями, наоборот, пишет, что ты, мол, бездарь и ни за что наградили. Как же «ни за что»?! И вот теперь и дочь, и внука уволил «Росгосцирк», новый директор которого является близким другом, угадайте, чьим?
– Дана обвинили якобы в прогулах.
– У меня встречный вопрос – куда и что он «прогулял»? Он из города в город едет на своей машине за фургонами с животными, следит, как они накормлены, напоены. Цирк – особая субстанция. Круглосуточное беспокойство: как бы не продуло животных, чем накормить.
Кстати, животных артисты покупают, как правило, за свой счёт. Покупаешь – бережёшь. Когда дочь приобрела обезьян, ходила по рынку и самые дорогие сливы зимой покупала им, питомцам. Баловала, насколько позволяла зарплата. В цирке-то получала для них продукты – но там стараются закупить подешевле, экономят. Марица же кормила обезьян и сыром, и маслом, которые цирк не выделял, но обезьяны очень любят.
А теперь про мою дочь говорят и пишут, якобы она с животными плохо обращается, «верблюда била»! Пойдите и посмотрите на её верблюдов – она привела их, замученных, откармливала, теперь они у неё ухоженные, прямо лоснящиеся, шерсть блестит.
Данька вложил в номер с обезьянами всю душу, они его обожают, буквально в рот заглядывают. Животных, как и детей, невозможно обмануть, если любят – значит, человек достоин этой любви. Никогда не забуду, как одна обезьянка заболела и Дан её лечил, обнял и плакал: «Не бросай меня, я не смогу без тебя жить!» И ведь вымолил он её – выздоровела!
Животные любят Марицу и Дана. А вот система объединилась против них. Но я, прекрасно осознавая возможности второй семьи Вальтера, в том числе их «административный ресурс», выхожу с публичным обращением в Министерство культуры и лично президенту Путину. Против моих близких ведётся война – некрасивая и неравная, пожалуйста, спасите нас, не позвольте уничтожить!
P. S.
Марица и Дан Запашные, в свою очередь, уже обратились к юристам по поводу неправомерного и незаконного, на их взгляд, увольнения.
Рубрика: Культура и ТВ