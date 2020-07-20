Марица Запашная: Всё это – часть отвратительного спектакля, чтобы выбросить из цирка нашу ветку

Отрабатывал номер с обезьянами – те по нечаянности выбили ему плечо и вывихнули руку, растянули сухожилие. Дочь собирала последние копейки ему на операцию, мы ведь люди небогатые, откуда богатства у артистов провинциальных цирков. В отличие от Эдгарда, лично мне как-то хваставшегося, будто у него ежемесячная зарплата составляет несколько миллионов рублей. Безусловно, молодец – хваткий парень, но давайте не забывать, что карьеру-то он выстроил на фамилии отца.

Из Цирка на Вернадского внука быстро выдавили, полагаю, почувствовав сильного конкурента. Через некоторое время, в 2019-м, его приглашают участвовать в Международном фестивале циркового искусства в цирке Никулина. Очень высокий уровень! Внука награждают как лучшего дрессировщика – получил «золото» и звание заслуженного артиста России из рук уважаемого жюри.

Почти следом за награждением Дан получает смс от Эдгарда. Но вовсе не с поздравлениями, наоборот, пишет, что ты, мол, бездарь и ни за что наградили. Как же «ни за что»?! И вот теперь и дочь, и внука уволил «Росгосцирк», новый директор которого является близким другом, угадайте, чьим?

– Дана обвинили якобы в прогулах.

– У меня встречный вопрос – куда и что он «прогулял»? Он из города в город едет на своей машине за фургонами с животными, следит, как они накормлены, напоены. Цирк – особая субстанция. Круглосуточное беспокойство: как бы не продуло животных, чем накормить.

Кстати, животных артисты покупают, как правило, за свой счёт. Покупаешь – бережёшь. Когда дочь приобрела обезьян, ходила по рынку и самые дорогие сливы зимой покупала им, питомцам. Баловала, насколько позволяла зарплата. В цирке-то получала для них продукты – но там стараются закупить подешевле, экономят. Марица же кормила обезьян и сыром, и маслом, которые цирк не выделял, но обезьяны очень любят.

А теперь про мою дочь говорят и пишут, якобы она с животными плохо обращается, «верблюда била»! Пойдите и посмотрите на её верблюдов – она привела их, замученных, откармливала, теперь они у неё ухоженные, прямо лоснящиеся, шерсть блестит.

Данька вложил в номер с обезьянами всю душу, они его обожают, буквально в рот заглядывают. Животных, как и детей, невозможно обмануть, если любят – значит, человек достоин этой любви. Никогда не забуду, как одна обезьянка заболела и Дан её лечил, обнял и плакал: «Не бросай меня, я не смогу без тебя жить!» И ведь вымолил он её – выздоровела!

Животные любят Марицу и Дана. А вот система объединилась против них. Но я, прекрасно осознавая возможности второй семьи Вальтера, в том числе их «административный ресурс», выхожу с публичным обращением в Министерство культуры и лично президенту Путину. Против моих близких ведётся война – некрасивая и неравная, пожалуйста, спасите нас, не позвольте уничтожить!

P. S.

Марица и Дан Запашные, в свою очередь, уже обратились к юристам по поводу неправомерного и незаконного, на их взгляд, увольнения.