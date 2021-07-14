Шестуна увезли в неизвестном направлении

Шестун этапирован на 77-м дне голодовки. Семья и адвокаты не могут его найти. Напомним, что в больницу Торжка Шестуна госпитализировали в мае с острым воспалением уха и тройничного нерва, которые он заработал в холодной камере штрафного изолятора в ИК-6 Бежецка. Потеря веса у экс-главы Серпуховского района составляет 25 кг (сейчас он весит 70 от изначальных 95 кг), его состояние, по сообщениям адвокатов и супруги, тяжелое. Сам Шестун неоднократно сообщал о сильных судорогах ног и кистей рук, полиорганной недостаточности и прочих осложнениях на фоне отказа от пищи. Он с трудом может ходить.