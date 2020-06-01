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"После выборов все начнется": Несмиян раскрыл планы властей на вакцинацию

Как считает журналист, в сентябре власти усилят давление на россиян и будут еще жестче принуждать их вакцинироваться

Фото: Global Look Press

Сегодня многие все еще продолжают удивляться тому, как быстро и радикально российские власти умеют менять свою «ковидную» риторику. Ведь еще в начале июля гражданам изо всех утюгов вещали о наступающем в который раз коронавирусе, необходимости увеличения темпов вакцинации и прочих особенностях текущей действительности. На этом же фоне разыгралась целая драма с откровенным попранием общественного договора, в рамках которой вводилась обязательная вакцинация для отдельных категорий, системы QR-кодов, а также создавались все условия для того, чтобы невакцинированному человеку было максимально некомфортно во всех смыслах, чтобы он непременно задумался о вакцинации.

Однако уже к концу месяца риторика внезапно сменилась. В Москве, которую можно смело назвать проводником в мир новых решений и ограничений для борьбы с пандемией, которые впоследствии «расползаются» по регионам, даже начали говорить о стабилизации ситуации. Столичный градоначальник Сергей Собянин, еще недавно запугивавший горожан новым локдауном, говорил о том, что ситуация с госпитализациями выравнивается, что позволяет перевести часть «ковидных» коек на обычный режим работы. На этом фоне было объявлено о решении отметить доступ в рестораны по QR-кодам, хотя эксперты считали, что применение данной системы в перспективе будет только расширяться. Да и в целом давление на население очевидно снизилось.

Эксперты же сразу выступили с предупреждением о том, что эти послабления временные, поскольку федеральный центр просто опасается создавать открытый конфликт с населением перед парламентскими выборами, однако уже после голосования в сентябре вполне может взяться за старое. И о том, что такие планы есть, косвенно свидетельствуют отдельные громкие заявления, которые звучат на самых разных уровнях. В Кремле, к примеру, отмечают, что победить пандемию поможет только вакцинация. С набором соответствующих тезисов ранее выступил Дмитрий Песков. В других структурах темпы вакцинации, пусть и осторожно, но снова называют недостаточными. А отдельные депутаты, и вовсе, позволяют себе сравнивать россиян со «стадом баранов» и требовать «поголовной вакцинации».

Все это, как считает российский журналист Анатолий Несмиян – признаки того, что уже после выборов в сентябре власти снова усилят давление на россиян и будут еще жестче принуждать их вакцинироваться. По словам эксперта, власти даже не скрывают своих планов, а потому анонсы ужесточения противоэпидемических мер звучат так часто.

«В связи с наступлением нового «политического сезона», коронавирус, который вообще в России отличается довольно высоким уровнем политической сознательности, начал постепенно исчезать из сообщений и сводок. Заболеваемость при этом предсказуемо пошла вниз, и уже для «обычных» пациентов начинают открывать больницы. К примеру, в Петербурге на экстренный и плановый прием больных без коронавируса перейдет 2 горбольница. Власти и вирус решили дать россиянам небольшой шанс на передышку – дескать, поживите пока немного, сейчас не до вас.

При этом нет никаких сомнений в том, что уже после выборов все начнется сначала. Власть просто не может позволить, чтобы население могло ощутить свою способность к сопротивлению», – пишет Несмиян в своем авторском Telegram-канале.

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