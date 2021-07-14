"Народ требует, чтобы Путин ушел": россияне взбунтовались после слов президента по вакцинации

Парадоксы – вот, пожалуй, самое подходящее слово для описания официальной риторики представителей российской власти самых разных условней в условиях пандемии. Причем, с момента начала кампании по массовой иммунизации населения России эти парадоксы только усилились. Едва ли не каждый день официальная позиция по поводу показателей и условий вакцинации, вводимых ограничений и прочих правил меняется. И перемены эти настолько стремительны, что фактически начинают противоречить друг другу.

Чего стоит синхронная перекличка мэра Москвы Сергея Собянина и представителя Кремля Дмитрия Пескова по поводу обязательной вакцинации, введения системы QR-кодов и прочего. И все это на фоне неоднократных высказываний главы государства Владимира Путина о недопустимости обязательной вакцинации в стране. Нужно ли говорить, до какой стадии кипения в подобных условиях дошло российское общество.

Эту напряженность, к слову, заметили и власти, решив впоследствии не портить «карму» перед скорыми парламентскими выборами и немного ослабить «вожжи» санитарного администрирования. А потому в последние дни риторика Собянина и других представителей властей выглядела преимущественно позитивно. Нашлось место и для слов о стабилизации ситуации, и для отмены QR-кодов и даже для победных реляций по поводу повысившихся темпов вакцинации. Однако российская власть не была бы самой собой, если бы не нашла места для парадокса и в этом случае. Причем, преподнес его лично Владимир Владимирович.

Во время совещания с членами правительства Путин внезапно потребовал от Кабмина нарастить темпы вакцинации населения, отметив, что только это поможет «поставить заслон эпидемии» коронавируса в стране. В то же время он отметил, что властям необходимо квалифицированно и максимально подробно разъяснять населению все сложные вопросы, на которые оно хочет получить ответы.

«Очень важно, что люди в большинстве своем понимают – прививка важна, чтобы спасти и себя, и своих родных. Здесь навязывать нельзя, нужно объяснять», – заявил президент.

Путин также напомнил министрам, что прививка от коронавируса в России не включена в общенациональный план вакцинирования, а потому не является обязательной для всех. «Однако, на основании закона 1998 года, губернаторы и главы регионов, согласно рекомендациям главных санврачей, имеют право вводить обязательные требования по вакцинации при резком повышении заболеваемости. И многие губернаторы воспользовались этим правом, необходимо, чтобы граждане знали об этом», – добавил Владимир Владимирович.

Проще говоря, Путин обозначил, что текущие темпы вакцинации Кремль фактически не устраивают, а потому правительству предстоит добиваться их повышения. В то же время президент публично снял с себя ответственность за «принудиловку», которой так недовольны граждане, переведя «стрелки» на региональные власти. И этот «предвыборный ход» довольно быстро прочувствовали те, кого в ближайшее время, вполне вероятно, снова начнут «прижимать к пальцу», вынуждая вакцинироваться. А потому в социальных сетях после выступления президента поднялся настоящий бунт.

«А кто он такой, чтобы чего-то требовать от людей?»;

«А повышения зарплат, хотя бы бюджетникам для начала, опять не потребовал»;

«Видимо его хозяева поторапливают»;

«Видится мне, это окончательное решение русского вопроса. Собрались потравить всех и сразу»;

«Пенсионный возраст он тоже всех убеждал, что надо повысить, хотя, конечно, он был против»;

«Значит, снова только насилием все будет»;

«Как там в бункере дела?»;

«Газ, когда будет во всех домах и за сколько?»;

«Пусть идёт со своей вакциной на...»;

«А народ требует, чтобы Путин ушел, и кто кого должен слушать»;

«Значит, опять введут ограничения и коды»;

«Лучше бы так зарплаты нарастил бы Путин»;

«Он такой скользкий тип. От него всё зависит, но он, вроде бы, как ни при чём»;

«У него постоянно двоякие требования, это типа я не при делах если что», – возмущаются комментаторы в социальных сетях.