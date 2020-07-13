"Это тихий ужас". Поклонская рассказала Sobesednik.ru об отношении к проблемам вакцинации

Об атмосфере вокруг пандемии, карантинных мер и обязательной вакцинации Наталья Поклонская рассказала на своей пресс-конференции, отвечая на вопрос Sobesednik.ru.

- Уже второй год люди нашей планеты живут в стрессе. Везде коронавирус. Новые штаммы. Туда не пойди, маску надень. В начале все сидели по домам, на улицу выйти нельзя. Теперь вакцинация, все друг друга пугают. Это же просто тихий ужас.

Экс-депутат Госдумы добавила, что является противником обязательной вакцинации.

- Что касается принудительной вакцинации, то я считаю, что каждый человек свободен. Я за то, чтобы мы сами принимали решение - вакцинироваться или нет. Нужно слушать и себя, и врачей в этом вопросе. Я, например, не вакцинировалась. У меня есть на это свои субъективные причины. Если кому-то морально легче от того, что он привился - это хорошо. Но кто-то думает, что он, напротив, погибнет из-за вакцинации. Для такого человека эта процедура - еще больший стресс.

Поклонская добавила, что в законе нет наказания за отказ от вакцинации.

Ранее, чиновница добавила, что после работы в Госдуме хотела бы вернуться на службу в Прокуратуру Крыма.