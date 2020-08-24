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Поклонская хочет стать прокурором Крыма

Об этом она сообщила на пресс-конференции. И сразу же инициировала проверку в отношении двух местных чиновников

Фото: Instagram

По словам бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской, окончательное решение по поводу ее нового места работы ещё не принято. Но сама она склоняется к возвращению на прошлое место.

- Решение оставить работу в Думе было моим собственным решением. Я не намерена сидеть на одном месте. Я вижу, что главе Крыма Сергею Аксенову нужна помощь в борьбе с коррупцией и другими преступлениями. Трудно бороться одному. Буду выполнять свою работу в пользу людей и нашего государства, - сказала Наталья.

Поклонская добавила, что уже инициировала прокурорскую проверку в отношении главы Министерства экологии Крыма Геннадия Нараева и его заместителя. Причина - вырубка зеленых насаждений на территории парка Форос.

С 2016 по 2021 годы чиновница работала в Государственной Думе и входила в Комитет по международным делам.

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