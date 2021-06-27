"Когда Путин снимет тяжкие оковы власти – ему будут рукоплескать": в сети в шоке от того, что "бедных становится меньше"
Именно такую статистику привели на совещании у президента страны. И это по итогам пандемийного 2020-го года
Владимир Путин неожиданно открыл для себя, что наряду с достижениями в стране есть значительное число нерешенных проблем, среди них бедность, низкие доходы семей, первичное звено здравоохранения.
– Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач. Проблем, которые чувствительны для людей. Это, прежде всего, бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий, - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
При этом, на том же самом заседании совета, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что благодаря системе социального казначейства (механизм предоставления мер социальной поддержки) удастся снизить бедность до 10,9% в 2023 году, а к 2030 году - в два раза.
– Целевые показатели снижения уровня бедности - да, опять же пандемия, удар по экономике, по малому и среднему бизнесу, все понятно, снижение доходов населения. Но сейчас зарплаты в реальном выражении растут. По итогам года, как мы говорим, а это не я же придумал эти данные - 3,9% рост ВВП, это правительство показывает такие возможности, вплоть до 4%, в том числе Минэкономразвития. Надо посмотреть, зарплаты-то должны расти, они растут, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован. Попросил бы обратить на это ваше внимание, - сказал в свою очередь Путин.
При этом, по данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 13,2% населения страны (19,4 миллиона человек), в 2019 году она составляла 12,3 %, а в 2020 году снизилась (!) до 12,1 %.
Надо ли говорить, что россияне в соцсетях не просто не верят в эти цифры, а они просто в бешенстве от них. В пандемийный год, когда доходы в реальности рухнули – бедных, как оказалось, стало меньше…
«Ловко цифрами манипулируют! Поперли в рост зарплаты, аж спасу нет! Пора готовить мешки под деньги!» - иронизирует россиянин, прочитавший новость.
«Там, наверное, анализ по зарплатам Кремля и депутатов. А вы тут фэн-шуй хотите испортить?» - звучит еще одна шутка.
«Об этом он говорит каждый год, но морковка продолжает дорожать...», - грустно вздохнул уралец.
«Почему каждый год этот человек говорит об одних и тех же проблемах и никогда не говорить о самой главной?» - задает риторический вопрос читатель.
«Как же они далеки от реальности…» - в шоке москвич.
«Проблем, благодаря, не буду показывать пальцем кому, намного больше. И с каждым разом прибавляются», - считает перербуржец.
«Эти проблемы остались нерешёнными, потому что деятели и не собирались их решать. Думали только о собственной наживе и врали, врали, врали... «Нужен рывок», «времени на раскачку нет», «прошу отнестись с пониманием»... Ну, и прочая пурга», - раздражен сибиряк.
«Сказочник…» - краток пенсионер.
«Господин президент, лучше расскажите про 20 миллионов бедных в стране, 9 миллионов недоедающих и 75% семей испытывающих финансовые трудности. Может, вы перепутали цифры с ростом цен? Вот они точно растут!» - призывает инженер.
«Он вообще когда-нибудь на землю спускается и в России бывает?» - звучит еще один риторический вопрос.
«Хотелось бы поподробнее услышать о реальных достижениях России в области национальных проектов. Только, пожалуйста, не надо про оружие. Или главными достижениями вы за время своего правления считаете: резкое падение уровня доходов простого населения, исключая конечно олигархов и государственно-чиновничью «элиту», дикое социальное расслоение населения, повышение пенсионного возраста, разрушение первичного звена здравоохранения, дикую несправедливость во всем, падение норм морали и нравственности, особенно у молодых людей ну и т.д. Извините, но мы вам больше не верим», - говорит правду-матку читатель.
«Когда, господин Путин вы с себя снимите эти тяжкие оковы власти, народ будет рукоплескать. Снимите уже. Это будет ваш звёздный час», - призывает россиянин.
«Интересно, а при ком реформировали здравоохранения и образование? Наверное при Кеннеди. О достижениях скромно умолчим. Промышленности почти 0, Сельское хозяйство, так это типа «Мираторг» с доступом к кредитам. Остальные все в сад. Да и почти все бренды принадлежат иностранцам. Сколько помню, все время в поиске инвесторов. Про недра вообще молчу. Но пообещать народу в очередной раз, это ничего не стоит», - отмечает житель столицы.
«Нищими сделали за год, и 30 лет борются за увеличения уровня жизни обобранного ими народа. Особенно перед выборами!» - считает профессор.
«Чем ближе выборы, тем сильнее он прозревает. К 2020 году минимальная зарплата россиян должна быть не меньше $2700 (по данным, минимальный размер оплаты труда в 2020 году - 12130, или $183,4). Но господин президент снова не виноватый ни в чем», - не понимает, почему так студент.
«А про реальные достижения - ни слова... Про себя и друзей своих, предположу, говорить не хочет... Наверное, от великой скромности», - считает учитель.