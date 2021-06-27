"Когда Путин снимет тяжкие оковы власти – ему будут рукоплескать": в сети в шоке от того, что "бедных становится меньше"

Надо ли говорить, что россияне в соцсетях не просто не верят в эти цифры, а они просто в бешенстве от них. В пандемийный год, когда доходы в реальности рухнули – бедных, как оказалось, стало меньше…

«Ловко цифрами манипулируют! Поперли в рост зарплаты, аж спасу нет! Пора готовить мешки под деньги!» - иронизирует россиянин, прочитавший новость.

«Там, наверное, анализ по зарплатам Кремля и депутатов. А вы тут фэн-шуй хотите испортить?» - звучит еще одна шутка.

«Об этом он говорит каждый год, но морковка продолжает дорожать...», - грустно вздохнул уралец.

«Почему каждый год этот человек говорит об одних и тех же проблемах и никогда не говорить о самой главной?» - задает риторический вопрос читатель.

«Как же они далеки от реальности…» - в шоке москвич.

«Проблем, благодаря, не буду показывать пальцем кому, намного больше. И с каждым разом прибавляются», - считает перербуржец.

«Эти проблемы остались нерешёнными, потому что деятели и не собирались их решать. Думали только о собственной наживе и врали, врали, врали... «Нужен рывок», «времени на раскачку нет», «прошу отнестись с пониманием»... Ну, и прочая пурга», - раздражен сибиряк.

«Сказочник…» - краток пенсионер.

«Господин президент, лучше расскажите про 20 миллионов бедных в стране, 9 миллионов недоедающих и 75% семей испытывающих финансовые трудности. Может, вы перепутали цифры с ростом цен? Вот они точно растут!» - призывает инженер.

«Он вообще когда-нибудь на землю спускается и в России бывает?» - звучит еще один риторический вопрос.

«Хотелось бы поподробнее услышать о реальных достижениях России в области национальных проектов. Только, пожалуйста, не надо про оружие. Или главными достижениями вы за время своего правления считаете: резкое падение уровня доходов простого населения, исключая конечно олигархов и государственно-чиновничью «элиту», дикое социальное расслоение населения, повышение пенсионного возраста, разрушение первичного звена здравоохранения, дикую несправедливость во всем, падение норм морали и нравственности, особенно у молодых людей ну и т.д. Извините, но мы вам больше не верим», - говорит правду-матку читатель.

«Когда, господин Путин вы с себя снимите эти тяжкие оковы власти, народ будет рукоплескать. Снимите уже. Это будет ваш звёздный час», - призывает россиянин.

«Интересно, а при ком реформировали здравоохранения и образование? Наверное при Кеннеди. О достижениях скромно умолчим. Промышленности почти 0, Сельское хозяйство, так это типа «Мираторг» с доступом к кредитам. Остальные все в сад. Да и почти все бренды принадлежат иностранцам. Сколько помню, все время в поиске инвесторов. Про недра вообще молчу. Но пообещать народу в очередной раз, это ничего не стоит», - отмечает житель столицы.

«Нищими сделали за год, и 30 лет борются за увеличения уровня жизни обобранного ими народа. Особенно перед выборами!» - считает профессор.

«Чем ближе выборы, тем сильнее он прозревает. К 2020 году минимальная зарплата россиян должна быть не меньше $2700 (по данным, минимальный размер оплаты труда в 2020 году - 12130, или $183,4). Но господин президент снова не виноватый ни в чем», - не понимает, почему так студент.

«А про реальные достижения - ни слова... Про себя и друзей своих, предположу, говорить не хочет... Наверное, от великой скромности», - считает учитель.