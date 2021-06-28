"А ручку гарант будет бросать? Или на этот раз обойдётся?" В сети ждут реакции Путина на подорожание хлеба
Россияне в бешенстве от этой новости и находят выход эмоциям в неприкрытом сарказме
Хлебозаводы предупредили ретейлеров о том, что с августа повысят цены на продукцию на 7-12 процентов.
«Поставщики обосновывают увеличение цен подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки, – сообщают ретейлеры. – В связи с этим последует индексация оптовых цен на продукцию хлебозаводов».
По словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз, хотя стоимость самого продукта растёт всего на один рубль год к году. По его словам, цена на маргарин выросла на 38%, упаковочного материала – на 26%, а сахара – на 9%.
Россиянам, которые уже и так устали от бесконечного повышения цен на продукты, эта новость как кость в горле. Ведь хлеб – один из тех продуктов, которые продолжается оставаться на столе практически у всех. Вот в соцсетях и нашли выход негативным эмоциям через неприкрытые иронию и сарказм.
«Вот сразу чувствуется, что величие с каждым месяцем все ближе и ближе!» – иронизирует россиянин.
«Что-то я не могу понять: «о повышении на 7–12 процентов», и пишут, маргарин на 38%, сахар на 9%. А инфляция, говорят 4-5%… Да мука СЕЙЧАС стоит на 5% дешевле, чем в начале года, т. к. идёт уборка. А осенью и она поднимется и снова рост цен на хлеб? Вот не могу понять, что у нас не так? Что бы ни случилось – всегда всё дорожает, и причём не на 4-5%», – звучит крик души от сибиряка.
«Про инфляцию, скорее всего, руководство страны неверно читает данные министерств – инфляция будет не 4-5%, а 45%. Это вот ближе к истине», – шутит читатель.
«Да и хлеб пекут такой, что, немного полежав, плесневеет. Наверное, плесень в составе подорожала», – и снова звучит ирония в комментарии.
«Да хлеб и так постоянно дорожает. Едим сплошные разрыхлители. Зато по урожаям бьём рекорды. Нам хлеб не нужен, мы провакцинированные любители пальмового масла!» – а это, наверное, сарказм?
«В этом году большого урожая ждать не стоит – засуха! А во времена «дикого» капитализма это хороший повод для поднятия цен на хлеб, ведь мы живём не в СССР. Помню во времена Брежнева, урожай или не урожай – хлеб стабильно стоил 16 копеек!» – вспоминает пенсионер.
«Круто! Обычно когда начинается уборка, всё наоборот дешевеет, теперь эти буржуи начали действовать по-другому. Раскулачивать, значит, будут их скоро, власти, думаю, не очень нужен гневный народ, а пока все к этому и идёт!» – пессимистичен москвич.
«Скоро в конституцию РФ официально запишут: "Надо ещё немного потерпеть"», – грустит инженер.
«Интересно, а ручку гарант будет бросать? Или на этот раз обойдётся?», – вспоминает историю с подорожанием цен на макароны и сахар россиянин.
«Почему произошло повышение цен на хлеб? Курс доллара, цена барреля нефти, цены на куб газа, войны, эпидемия, ЧС? Нет, в связи повышением цен на бананы…» – иронично заканчивает дискуссию читатель.
Теги: #Тарифы и цены
Рубрика: Общество