"А ручку гарант будет бросать? Или на этот раз обойдётся?" В сети ждут реакции Путина на подорожание хлеба

Хлебозаводы предупредили ретейлеров о том, что с августа повысят цены на продукцию на 7-12 процентов.

«Поставщики обосновывают увеличение цен подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки, – сообщают ретейлеры. – В связи с этим последует индексация оптовых цен на продукцию хлебозаводов».

По словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз, хотя стоимость самого продукта растёт всего на один рубль год к году. По его словам, цена на маргарин выросла на 38%, упаковочного материала – на 26%, а сахара – на 9%.

Россиянам, которые уже и так устали от бесконечного повышения цен на продукты, эта новость как кость в горле. Ведь хлеб – один из тех продуктов, которые продолжается оставаться на столе практически у всех. Вот в соцсетях и нашли выход негативным эмоциям через неприкрытые иронию и сарказм.

«Вот сразу чувствуется, что величие с каждым месяцем все ближе и ближе!» – иронизирует россиянин.

«Что-то я не могу понять: «о повышении на 7–12 процентов», и пишут, маргарин на 38%, сахар на 9%. А инфляция, говорят 4-5%… Да мука СЕЙЧАС стоит на 5% дешевле, чем в начале года, т. к. идёт уборка. А осенью и она поднимется и снова рост цен на хлеб? Вот не могу понять, что у нас не так? Что бы ни случилось – всегда всё дорожает, и причём не на 4-5%», – звучит крик души от сибиряка.

«Про инфляцию, скорее всего, руководство страны неверно читает данные министерств – инфляция будет не 4-5%, а 45%. Это вот ближе к истине», – шутит читатель.

«Да и хлеб пекут такой, что, немного полежав, плесневеет. Наверное, плесень в составе подорожала», – и снова звучит ирония в комментарии.