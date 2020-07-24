"Путинская стабильность": россияне в соцсетях устроили переполох из-за роста цен на хлеб

Пока Центральный Банк России объявляет о планах отменить ряд послаблений для граждан и бизнеса, введенных ранее из-за пандемии и кризиса, отмечая, что экономика страны уверенно восстанавливается, дела на «нижних» этажах в этой самой экономике, похоже, выглядят не так хорошо, как хотелось бы регулятору. Дело, прежде всего, в росте потребительских цен на продовольственные товары.

Так, еще не отгремели шутки о росте «курса моркови в стране», которая догнала и обогнала евро, но «острые языки» уже готовятся шутить по поводу цен на хлеб. А о том, что хлебобулочные изделия в России в обозримом будущем могут повыситься в цене, к слову, уже действительно предупреждают пекари. Причем, в данном случае речь не столько о последствиях «пандемического» кризиса, сколько о новых регуляторных решениях властей.

Отмечается, что разрабатываемый ГОСТ, который будет применяться в отношении предприятий хлебопекарной сферы в рамках стран-членов ЕАЭС, может стать причиной роста цен на хлеб. Соответствующее предупреждение Российский союз пекарей направил куратору нового стандарта Марине Костюченко, пишет «Коммерсантъ».

Авторы письма отмечают, что в документе предусмотрена довольно широкая трактовка термина «хлебопекарная продукция», к которому новый ГОСТ отводит хлебные полуфабрикаты, хлебные изделия, хлебобулочные изделия и полуфабрикаты. В Союзе отмечают, что на данный момент действующий Налоговый кодекс не содержит подобного определения, а потому есть опасения, что пекари лишатся льготного НДС в 10%. Глава РСП Алексей Лялин отмечает, что дополнительная финансовая нагрузка на отрасль составит свыше 22 миллиардов рублей и обязательно повлечет за собой рост цен на хлеб.

И если сама Костюченко при этом заявляет, что создание нового ГОСТа продиктовано появлением на рынке новых видов хлебной и хлебобулочной продукции, а производителям традиционного хлеба опасаться нечего, то россияне, похоже, больше верят пекарям. Судя по комментариям в социальных сетях, в грядущем росте цен, о котором предупреждают представители отрасли, никто практически не сомневается. Более того, многие прямо «благодарят» за происходящее президента Путина и откровенно иронизируют над ситуацией, устраивая в комментариях настоящий переполох. Собственно говоря, ничего другого гражданам и не остается.

«Предупредите, когда начнётся рост зарплат! Этот день необходимо будет сделать народным праздником!»;

«Цена хлеба не повышается, вес хлеба уменьшится. Дойдем до блокадных 250 грамм, но цена не повысится»;

«Раньше раз в месяц предупреждали о прям неожиданном повышении цен, а теперь – каждый понедельник»;

«А что там с ценами на воздух и родниковую воду?!»;

«Главное, чтобы зарплаты не росли, а рост цен мы переживем»;

«Пекари – экстремисты!»;

«Ладно дорожает, но ведь не съедобны все хлебобулочные изделия»;

«Как так-то? Ведь хвастались же, что сняли рекордное кол-во урожая зерна!»

«Как уже достало это государство. Реально хотят, чтобы отсюда все окончательно сбежали и пустую территорию тупо отдать китайцам?»;

«Все время только и слышу риск роста цен! Не разу не слушал чтоб цены падали, такого просто не может быть. Спасибо нашему государству»;

«На все растут цены. Располагаемые доходы населения падают – это данные не Госдепартамента США, а Росстата. Спасибо Путин. Главное в режиме 24 на 7 показывать по ТВ о собственном величии и про проблемы Украины»;

«Вот она – путинская стабильность! Уже на всё цены поднял! Всё и всех налогами обложил!» – пишут комментаторы.