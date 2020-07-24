Сегодня, в 15:13

"Путинская стабильность": россияне в соцсетях устроили переполох из-за роста цен на хлеб

О том, в обозримом будущем что хлебобулочные изделия могут повыситься в цене, уже предупреждают сами пекари

Фото: Global Look Press

Пока Центральный Банк России объявляет о планах отменить ряд послаблений для граждан и бизнеса, введенных ранее из-за пандемии и кризиса, отмечая, что экономика страны уверенно восстанавливается, дела на «нижних» этажах в этой самой экономике, похоже, выглядят не так хорошо, как хотелось бы регулятору. Дело, прежде всего, в росте потребительских цен на продовольственные товары.

Так, еще не отгремели шутки о росте «курса моркови в стране», которая догнала и обогнала евро, но «острые языки» уже готовятся шутить по поводу цен на хлеб. А о том, что хлебобулочные изделия в России в обозримом будущем могут повыситься в цене, к слову, уже действительно предупреждают пекари. Причем, в данном случае речь не столько о последствиях «пандемического» кризиса, сколько о новых регуляторных решениях властей.

Отмечается, что разрабатываемый ГОСТ, который будет применяться в отношении предприятий хлебопекарной сферы в рамках стран-членов ЕАЭС, может стать причиной роста цен на хлеб. Соответствующее предупреждение Российский союз пекарей направил куратору нового стандарта Марине Костюченко, пишет «Коммерсантъ».

Авторы письма отмечают, что в документе предусмотрена довольно широкая трактовка термина «хлебопекарная продукция», к которому новый ГОСТ отводит хлебные полуфабрикаты, хлебные изделия, хлебобулочные изделия и полуфабрикаты. В Союзе отмечают, что на данный момент действующий Налоговый кодекс не содержит подобного определения, а потому есть опасения, что пекари лишатся льготного НДС в 10%. Глава РСП Алексей Лялин отмечает, что дополнительная финансовая нагрузка на отрасль составит свыше 22 миллиардов рублей и обязательно повлечет за собой рост цен на хлеб.

И если сама Костюченко при этом заявляет, что создание нового ГОСТа продиктовано появлением на рынке новых видов хлебной и хлебобулочной продукции, а производителям традиционного хлеба опасаться нечего, то россияне, похоже, больше верят пекарям. Судя по комментариям в социальных сетях, в грядущем росте цен, о котором предупреждают представители отрасли, никто практически не сомневается. Более того, многие прямо «благодарят» за происходящее президента Путина и откровенно иронизируют над ситуацией, устраивая в комментариях настоящий переполох. Собственно говоря, ничего другого гражданам и не остается.

«Предупредите, когда начнётся рост зарплат! Этот день необходимо будет сделать народным праздником!»;

«Цена хлеба не повышается, вес хлеба уменьшится. Дойдем до блокадных 250 грамм, но цена не повысится»;

«Раньше раз в месяц предупреждали о прям неожиданном повышении цен, а теперь – каждый понедельник»;

«А что там с ценами на воздух и родниковую воду?!»;

«Главное, чтобы зарплаты не росли, а рост цен мы переживем»;

«Пекари – экстремисты!»;

«Ладно дорожает, но ведь не съедобны все хлебобулочные изделия»;

«Как так-то? Ведь хвастались же, что сняли рекордное кол-во урожая зерна!»

«Как уже достало это государство. Реально хотят, чтобы отсюда все окончательно сбежали и пустую территорию тупо отдать китайцам?»;

«Все время только и слышу риск роста цен! Не разу не слушал чтоб цены падали, такого просто не может быть. Спасибо нашему государству»;

«На все растут цены. Располагаемые доходы населения падают – это данные не Госдепартамента США, а Росстата. Спасибо Путин. Главное в режиме 24 на 7 показывать по ТВ о собственном величии и про проблемы Украины»;

«Вот она – путинская стабильность! Уже на всё цены поднял! Всё и всех налогами обложил!» – пишут комментаторы.

Персона
Общество 3 дня назад

Виталий Игнатенко: Мы идем в правильном направлении. Но оно очень тяжелое

Общество 1 день назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 1 день назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 1 день назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Общество 3 дня назад

Эксперт предупредил о взрывном росте контрабанды после пандемии

Общество 4 дня назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Политика 1 час назад

Валерий Рашкин: «Там была такая потасовка! Силовики выхватывали людей»

Политика 1 час назад

"Какой-то мрак": Политолог поразилась Пескову, вступившемуся за "Алые паруса" и Беглова

Политика 2 часа назад

"Это последние выборы". Пивоваров из СИЗО обратился к Явлинскому

Общество 2 часа назад

"Единственное место, где у меня просили QR-код": Общепит игнорирует указ Собянина

Общество 4 часа назад

"Суперливень". В Москве и области за день выпадет 70% месячной нормы осадков

Общество 5 часов назад

Одиозный экс-министр продолжает "захват" РАО. Академики уже жаловались на это в Кремль

Общество 5 часов назад

СК заподозрил трех старших офицеров ФСБ в мошенничестве на 64 млн

Общество 6 часов назад

Главное к 28 июня: без виз в США, состояние МакSим, гостайна на автобусной остановке

Общество 8 часов назад

В Питере 86-летний профессор Политеха ждал "скорую" целый день

Общество 11 часов назад

Маленький мальчик гаишником стал: 5-летний челябинец работает автоинспектором

Общество 20 часов назад

"Собянинский" штамм, или крупнейший провал управленческого аппарата. Итоги недели

Политика 20 часов назад

У нас почти не осталось друзей

Общество 21 час назад

РПЦ: От ребенка, зачатого в результате изнасилования, тоже можно получить радость

Общество 21 час назад

"Разработчикам большой привет!": москвичка рассказала о сложностях с получением QR-кода для входа в кафе

Политика 21 час назад

Правозащитница: В списке для прямой линии Путина ни одного вопроса про прививки

Общество 22 часа назад

Мать четверых детей, которую выволокли из МФЦ за отказ надеть маску, пожаловалась в СК на полицейских

Общество 1 день назад

Мужчина умер спустя десять минут после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Общество 1 день назад

Путин поручил правительству до 15 июля обеспечить вакцинацию мигрантов от COVID-19

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика