В России с 1 июля вырастут цены на коммунальные платежи и на табачные изделия

С 1 июля тарифы на коммунальные услуги вырастут в среднем на 4%, а табачные изделия подорожают в среднем на 20 рублей, таким образом, пачку сигарет можно будет купить не дешевле 108 рублей. Об изменениях, которые начнут действовать с начала июля, рассказали в «Российской газете».

Как отмечается, российское правительство ежегодно устанавливает максимальные индексы увеличения платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в пределах инфляции. Так, с 1 июля тарифы на ЖКУ вырастут в среднем на 4% по стране. При этом, как заявили в Федеральной антимонопольной службе, фактический размер индексации будет даже ниже, на отметке в около 3,3%. Это немного больше чем в прошлом году, тогда тарифы выросли на 3,1%.

Больше всего тарифы могут повыситься в Чечне — на 6,5%, в Новгородской области на 6,4%, в Крыму и Севастополе на 6,2%. Самое низкое повышение тарифов на ЖКУ, не более чем на 3,2%, ожидают в Мурманской области.

С 1 июля произойдет рост цен на табачную продукцию, также из магазинов должен будет исчезнуть немаркированный альтернативный табак (сигары, курительный табак, табак для кальяна и т.п.).

Пачка сигарет в магазине теперь будет стоить не меньше 107,78 рублей. Как уточняется, Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты действует уже с 1 апреля 2021 года, но до 1 июля разрешалось продавать дешевле продукцию, которая была закуплена до 1 апреля. В целом, акцизы на табачную продукцию в 2021 году выросли на 20%, таким образом пачка сигарет подорожает в среднем со 120 до 140 рублей.

С этой даты небольшие торговые точки обяжут принимать карты для расчёта с клиентами. Выручка, по достижении которой магазин или сервисное предприятие обязаны предоставить клиенту возможность расплатиться картой, снижается с 30 млн до 20 млн руб.

С июля также появятся новые пособия для беременных женщин и родителей-одиночек, поменяются условия льготных ипотечных программ, банки не смогут выплачивать пенсии на карты Visa и Maestro, а переболевшие коронавирусом россияне, смогут пройти углубленную диспансеризацию.