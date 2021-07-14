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Пока вы были на работе 28 июля: Россияне набрали серебра и бронзы на ОИ, а Грудинин озлобился на Воробьева

Sobesednik.ru подводит для читателей новостные итоги дня

Фото: Global Look Press, скриншот, Instagram, Андрей Струнин

У журналиста издания The Insider* Романа Доброхотова прошли обыски по делу о клевете. Имк против него подал голландский журналист Максимилиан Бернардус Вилем Ван дер Верфф. Сам Доброхотов отметил, что статья, в которой корреспондента обвинили в получении денег от ГРУ России за распространение фейков, была редакционной, а редакция The Insider находится в Латвии. Поэтому разбирательство не может вестись в российской юрисдикции. 

На токийской Олимпиаде сегодня можно отмечать успехи наших волейболистов и волейболисток. И женская, и мужская сборные заслужили серебро в турнире 3х3, пишет «Интерфакс». Российский гимнаст Никита Нагорный тем временем заслужил бронзу в личном многоборье, уступив двум коллегам из Японии. Также стало известно, что волейболисты сборной России победили команду Бразилии в матче третьего тура группового этапа соревнований.

Создатель финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин теперь собирается заниматься продажей фармацевтической продукции и другой торговлей в Сети. Журналист Илья Давлятчин выяснил, что Доронин зарегистрировал две компании до того, как его пирамида обвалилась и оставила сотни вкладчиков без денег. Уголовное дело против предпринимателя завели в 2019 году.

Павел Грудинин намекнул, что заказчиками снятия его персоны с выборов могут быть люди, принадлежные к руководству Московской области. Грудинин не стал в открытую называть имя губернатора Андрея Воробьева, но отметил два мотива, почему против него ведется такая борьба: 

«Убрать конкурента на будущих губернаторских выборах» [по всей видимости, речь идет именно о выборах главы Подмосковья, которые пройдут в 2023 году, — ред.], а также экономическая — обусловленная позицией застройщика, желающего возвести дома вблизи совхоза»

Об остальном коротко: 

  • В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 798 человек. Заразились ковидом 22 420 человек.
  • Путин поручил начать перечислять выплаты семьям с детьми от 6 до 18 лет и школьника с инвалидность от 18 до 23 лет на две недели раньше. Так, деньги начнут перечислять уже с начала августа, пишет «Интерфакс».
  • Передача Ксении Собчак «Док-Ток» на Первом канале выходить больше не будет.


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* Издание The Insider внесено Минюстом в список «иностранных агентов»

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