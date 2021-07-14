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"Док-Ток" закрыли: Собчак попросили с Первого канала

В новом сезоне шоу Ксюши и Александра Гордона выходить больше не будет

Фото: Instagram

Первый канал готовится к старту нового телевизионного сезона, который по традиции намечен на конец августа. Как стало известно Sobesednik.ru, на главной кнопке уже решили попрощаться с несколькими программами, которые не оправдали ожиданий. Первыми под удар попали Ксения Собчак и Александр Гордон. Их шоу «Док-Ток» будет закрыто.

- «Док-Ток» с самого начала показывало не те рейтинги, на которые рассчитывало руководство, - рассказали нам наши источники. – Ксюша Собчак поднять их не смогла. Хотя ее приход на канал спустя несколько лет перерыва должен был стать резонансным. Но то ли Ксюша зрителям поднадоела, то ли сами темы, которые поднимались в программе, были не слишком интересны людям…

Сотрудники «Док-Ток» сейчас ищут новые места работы. Ксюша Собчак - не исключение. По нашей информации, пока на канале ничего нового ей не предложили. Александр Гордон останется в своей программе «Мужское и женское».

Что касается времени выхода «Док-Ток», оно пустовать не будет. На канале готовят новую программу – политическое ток-шоу. Кто станет ведущим новой передачи, пока неизвестно.

Напомним, что «Док-Ток» регулярно сотрясали скандалы. Самый громкий случился из-за Любови Успенской. Певице не понравилось, как с ней общалась Собчак и она с криком выбежала из студии, пообещав больше никогда не общаться с Ксюшей.

Алена Васильева.

Рубрика: Шоу-бизнес

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