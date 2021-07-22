Смертность от ковида снова поднялась почти до 800 человек за счет регионов

За последние сутки в России выявлено 22 420 новых случаев коронавируса, следует из статистики Роспотребнадзора, опубликованной оперативным штабом при федеральном правительстве. Это свидетельствует о постепенном снижении распространения болезни в стране.

При этом смертность до сих пор остается на примерно том же уровне — 798 человек в день умерли от инфекции, хотя ещё два дня назад этот показатель составлял всего 727 смертей. В Москве, которая обычно выступала одним из антилидеров по смертности за счет большого числа заболевших, вместе со спадом третьей волны (всего 2 445 новых случаев за сутки) уменьшается и число летальных исходов — всего 93 по сравнению с прежними 100-110 случаями в день.

Значительно меньше, чем ранее, умерших и в Санкт-Петребурге: всего 68 человек (ещё неделю назад этот показатель составлял порядка 100 человек в день). Заболеваемость в Северной столице по-прежнему держится на одном уровне — 1 918 выявленных случаев.

Заметно увеличилось и число умерших в Подмосковье — с 20-25 до 30 человек. Болезнь здесь также идет на спад: 1 449 новых случаев после более чем двух тысяч заболевших в сутки.

Таким образом, значительный прирост смертности можно отнести на регионы России. На относительно высоком уровне заболеваемость сохраняется в Нижегородской (544), Ростовской (395), Свердловской (495), Воронежской (477), Иркутской (395), Самарской (370), Челябинской (329), Астраханской (289), Омской (375) и Оренбургской (324) областях, а также в Красноярском (491), Пермском (437), Хабаровском (323), Ставропольском (315) и Приморском (261) краях. В Крыму 379 новых случая, в Коми — 279, а в Башкортостане — 258.