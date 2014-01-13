Сегодня, в 7:30

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Российский бюджет ежегодно теряет миллионы рублей из-за бездействия судебных приставов. Те либо «не могут найти» высокопоставленных должников, либо не находят у них имущество.

Фото: АГН "Москва"

Ада Грызлова – место нахождение неизвестно?

Супруга экс-главы МВД Бориса Грызлова нашла в себе предпринимательскую жилку в 2003-м. За несколько дней до избрания мужа спикером Госдумы, Ада Грызлова стала учредителем ООО «Информационно-консалтинговый центр», который в том числе поставляет учебную литературу в университеты. Затем женщина занялась управлением недвижимостью, возглавив ряд коммерческих структур. А в 2009-м стала ректором Национального открытого института России. Через 5 лет Минобрнауки признало вуз неэффективным и нуждающимся в реорганизации, но на позиции Грызловой это решение никак не повлияло.

Все изменилось в 2016-м, когда молодой человек, участвовавший в полицейском мероприятии, под видеофиксацию купил вузовский диплом за 400 тыс. руб. На документе стояла подпись Ады Грызловой, а потому возник вопрос – быть ли уголовному делу о подделке официального документа (327 УК)? Громкого скандала в итоге не случилось – полиция не стала заводить уголовное дело, а в июне 2017-го Грызлова сняла с себя полномочия ректора. Одновременно институт был преобразован из частного учреждения в автономную некоммерческую организацию, а его учредителем стала она же.

Как выяснил «Собеседник», супруге Бориса Грызлова уже не в первый раз так везет. За последние годы судебные приставы предъявили связанным с ней фирмам претензий на несколько миллионов рублей. Однако большинство из них было завершено «в связи с невозможностью установить местонахождение должника». По всем компаниям Грызловой набегает сумма в 2,5 млн руб долга, но эта цифра далеко не полная.

Самый крупный должник - ООО «Возрождение Северо-Запад», 90% долей которого владеет Ада Грызлова. Это известный петербургский застройщик, на счету которого - большое число жилкомплексов. Несмотря на большое число возведенных объектов, фирма регулярно оказывалась в списке неплательщиков налогов, следует из данных системы СПАРК.

Сейчас против компании возбуждено исполнительных производств на сумму в 1,3 млн руб. Часть из них пытаются взыскать уже почти 7 лет, да только никак не могут найти должника. Также лояльно приставы относятся и к ООО «Гарант Строй Нева», 100% долей в которой владеет Грызлова. Из шести исполнительных производств три не закрыты, а три прекращены из-за невозможности установить местонахождение должника. Общая сумма долга - еще 190 тыс. рублей. 

Мы решили помочь приставам, позвонив по первому найденному в интернете телефону «Возрождения Северо-Запад». Милая девушка на том конце провода легко назвала адрес компании: «Мы находимся в Санкт-Петербурге на улице Гагаринской».

Фото: vk.com
Аду Грызлову не смогли найти в Петербурге

Под крылом Чаек

Предпринимательство в семьях российских госслужащих – явление обыденное. Если посмотреть на отечественную элиту, то для исключений хватит пальцев одной руки. Но семья бывшего генпрокурора Юрия Чайки выделяется даже на этом фоне. Его сыновья Артем и Игорь за свою жизнь являлись учредителями более 40 компаний, прибыль некоторых из них исчисляется миллиардами рублей, получаемых в том числе за счет господрядов. Правда, сам Юрий Чайка всегда отрицал факт какой-либо помощи детям.

– Сыновья всего добиваются собственным трудом, они – ребята смышленые, с мозгами, – говорил чиновник в интервью журналисту Андрею Ванденко.

Но не всегда смышленость приводит к положительному результату. Например, администрация Мытищ подала исков на 165 млн руб. к фирме «Георесурс», связанной с Артемом Чайкой. Среди прочего, власти требуют вернуть долги за аренду земельных участков, которые отдавались компаниям бизнесмена в долгосрочную аренду.

Несколько исков на сумму 65 млн руб. оказались проиграны фирмами Чайки – суд удовлетворил иски чиновников. Но приставы более лояльны к фирме сына экс-генпрокурора. В 2019-м выяснилось, что компания задолжала около 10 тыс. руб. налоговых сборов. Мелочь, но даже такую сумму исполнители не смогли взыскать – местонахождение должника не было установлено.

Есть и другой удивительный пример – в 2018-м приставы не нашли имущества у «Нерудной компании Бердяуш», которая ведет добычу пород в Челябинской области и в свое время являлась крупнейшим производителем щебня (впоследствии переименована в «ПНК Урал»). В тот год ее выручка превысила 5 млрд руб., а стоимость активов была оценена в 247 млн руб.

Фото: Global Look Press
Артем Чайка занимается бизнесом в самых разных сферах

«Везет» и брату Артема – Игорю Чайке. В 2018-м приставы не смогли найти его компанию «Агро-регион», занимающуюся проектом комплекса по выращиванию грибов в Подмосковье. Бюджет остался без 30 тыс. руб., которые представляли из себя задолженность по налогам и сборам. Новых попыток отыскать должника приставы не предпринимали, хотя закон позволяет им это сделать через полгода после закрытия исполнительного производства. История повторилась еще пять раз уже в других компаниях связанный с Чайкой – «Инновации света» и «Леру». Последней простили долги более чем в 400 тыс. руб.

Фото: Global Look Press
К 30 годам Игорь Чайка стал миллионером

Избирательное производство

В 2019-м приставы простили долг компании «Опен продукт», долей в которой владел сын главы Росгвардии Роман Золотов. Причиной указано все то же «отсутствие имущества у должника». Согласно данным Росреестра, Золотов-младший владеет участком в Барвихе, стоимость которого достигает 90 млн руб. (выписка есть у «Собеседника»). Недавно приставы получили новый исполнительный лист - на 35 тыс. рублей. Интересно - смогут ли в этот раз они найти должника. 

«Повезло» и сыну первого вице-спикера Госдумы Петру Жукову. В 2018-м приставы отказались от взыскания 70 тыс. руб. с его компании «Индиго кэпитал партнерс», не найдя место ее расположения. Возможно, работники ФССП искали фирму на основе данных с ее сайта – а там указан лишь ее электронный адрес.

За 4 месяца 2018-2019 годов приставы прекратили два исполнительных производства против компании «Комплекс-Стройматериалы-Овражки» на 60 тыс. рублей. Причина становится понятной, стоит только присмотреться к ее бенефициарам. Это матери главы администрации президента Антона Вайно и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Те самые, что пару лет назад внезапно стали бенефициарами сети АЗС ГК «Трасса» с многомиллиардным оборотом.

Наконец, не смогли приставы найти владельцев компании «Интерьерсервис» - в 2019-м этому ООО простили долг в 95 тыс. рублей. В тот момент 100% долей компании владела бывшая жена российского президента Людмила Очеретная. 

Фото: Global Look Press
Людмила Очеретная (Путина) уже много лет не появляется на публике

Избирательность работы судебных приставов становится особо заметной, если присмотреться к организациям, которые считаются оппозиционными. Взять, к примеру, тот же «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом и экстремистской организацией) Алексея Навального. Несмотря на то, что сам оппозиционер сидит в колонии, а директор фонда Иван Жданов уехал за границу, приставы не теряют надежд взыскать с ФБК долг в 29 млн руб., в том числе по налогам. Больше пяти лет длится исполнительное производство против Михаила Ходорковского, у которого тоже есть налоговые задолженности.

– Общая процедура такова: приставы оценивают имущество, смотрят денежный баланс – что есть на счетах организации. Если там ничего нет, то исполнительное производство прекращается. Но, насколько я понимаю, в штате ФБК остался один Иван Жданов и никаких ценностей там не появилось, – прокомментировал «Собеседнику» адвокат Владимир Воронин, ранее представлявший интересы фонда.

А значит, и против ФБК производство должны прекратить. Вот только пока этого так и не произошло.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 17 часов назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 4 дня назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 4 дня назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 5 дней назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 5 дней назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Здоровье и дом 1 час назад

Британские ученые назвали полезную дозу алкоголя

Общество 8 часов назад

Очередной медик призналась, что сливала вакцины от ковида в раковину

Политика 9 часов назад

Тихановская не хочет становиться президентом Беларуси

Общество 10 часов назад

"Вот и крепостное право вернули": в сети в бешенстве от того, что приставы смогут изымать загранпаспорта

Политика 11 часов назад

Насильно госпитализированная в Мурманске активистка объявила голодовку

Общество 12 часов назад

"Лучше бы графу "Против всех" вернули": в сети обсуждают возвращение национальности в паспорт

Политика 13 часов назад

"Похоже, у родственников Мишустина на Курилах назревает бизнес": в сети обсуждают заявление премьера

Общество 13 часов назад

Язык до Киева: как в разных странах решают, на каких языках говорить населению

Общество 13 часов назад

Пока вы были на работе 26 июля: Российские гимнасты взяли золото, а МакSим пришла в сознание

Общество 15 часов назад

Девятилетняя девочка подала документы для поступления в МГУ на факультет психологии

Общество 16 часов назад

"С Мишустиным и Собяниным всё плохо?" Россияне о новом побочном эффекте коронавируса

Общество 16 часов назад

Александр РАР: «Если бы «Северный поток-2» остановили, это бы означало, что Запад и Россия разошлись»

Общество 16 часов назад

Идею отбирать загранпаспорт за долги поддержали в правительстве

Политика 16 часов назад

Российский бизнес выходит из Угловки

Политика 16 часов назад

Химическая защита

Общество 17 часов назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 17 часов назад

Бастрыкину напрямую будут докладывать о расследовании зверского убийства семьи адмирала

Общество 17 часов назад

"Он должен сдать удостоверение": Скурлатов врезал Мясникову, сравнившему антипрививочников с геями

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика