Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Ада Грызлова – место нахождение неизвестно?

Супруга экс-главы МВД Бориса Грызлова нашла в себе предпринимательскую жилку в 2003-м. За несколько дней до избрания мужа спикером Госдумы, Ада Грызлова стала учредителем ООО «Информационно-консалтинговый центр», который в том числе поставляет учебную литературу в университеты. Затем женщина занялась управлением недвижимостью, возглавив ряд коммерческих структур. А в 2009-м стала ректором Национального открытого института России. Через 5 лет Минобрнауки признало вуз неэффективным и нуждающимся в реорганизации, но на позиции Грызловой это решение никак не повлияло.

Все изменилось в 2016-м, когда молодой человек, участвовавший в полицейском мероприятии, под видеофиксацию купил вузовский диплом за 400 тыс. руб. На документе стояла подпись Ады Грызловой, а потому возник вопрос – быть ли уголовному делу о подделке официального документа (327 УК)? Громкого скандала в итоге не случилось – полиция не стала заводить уголовное дело, а в июне 2017-го Грызлова сняла с себя полномочия ректора. Одновременно институт был преобразован из частного учреждения в автономную некоммерческую организацию, а его учредителем стала она же.

Как выяснил «Собеседник», супруге Бориса Грызлова уже не в первый раз так везет. За последние годы судебные приставы предъявили связанным с ней фирмам претензий на несколько миллионов рублей. Однако большинство из них было завершено «в связи с невозможностью установить местонахождение должника». По всем компаниям Грызловой набегает сумма в 2,5 млн руб долга, но эта цифра далеко не полная.

Самый крупный должник - ООО «Возрождение Северо-Запад», 90% долей которого владеет Ада Грызлова. Это известный петербургский застройщик, на счету которого - большое число жилкомплексов. Несмотря на большое число возведенных объектов, фирма регулярно оказывалась в списке неплательщиков налогов, следует из данных системы СПАРК.

Сейчас против компании возбуждено исполнительных производств на сумму в 1,3 млн руб. Часть из них пытаются взыскать уже почти 7 лет, да только никак не могут найти должника. Также лояльно приставы относятся и к ООО «Гарант Строй Нева», 100% долей в которой владеет Грызлова. Из шести исполнительных производств три не закрыты, а три прекращены из-за невозможности установить местонахождение должника. Общая сумма долга - еще 190 тыс. рублей.

Мы решили помочь приставам, позвонив по первому найденному в интернете телефону «Возрождения Северо-Запад». Милая девушка на том конце провода легко назвала адрес компании: «Мы находимся в Санкт-Петербурге на улице Гагаринской».