Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы
Российский бюджет ежегодно теряет миллионы рублей из-за бездействия судебных приставов. Те либо «не могут найти» высокопоставленных должников, либо не находят у них имущество.
Ада Грызлова – место нахождение неизвестно?
Супруга экс-главы МВД Бориса Грызлова нашла в себе предпринимательскую жилку в 2003-м. За несколько дней до избрания мужа спикером Госдумы, Ада Грызлова стала учредителем ООО «Информационно-консалтинговый центр», который в том числе поставляет учебную литературу в университеты. Затем женщина занялась управлением недвижимостью, возглавив ряд коммерческих структур. А в 2009-м стала ректором Национального открытого института России. Через 5 лет Минобрнауки признало вуз неэффективным и нуждающимся в реорганизации, но на позиции Грызловой это решение никак не повлияло.
Все изменилось в 2016-м, когда молодой человек, участвовавший в полицейском мероприятии, под видеофиксацию купил вузовский диплом за 400 тыс. руб. На документе стояла подпись Ады Грызловой, а потому возник вопрос – быть ли уголовному делу о подделке официального документа (327 УК)? Громкого скандала в итоге не случилось – полиция не стала заводить уголовное дело, а в июне 2017-го Грызлова сняла с себя полномочия ректора. Одновременно институт был преобразован из частного учреждения в автономную некоммерческую организацию, а его учредителем стала она же.
Как выяснил «Собеседник», супруге Бориса Грызлова уже не в первый раз так везет. За последние годы судебные приставы предъявили связанным с ней фирмам претензий на несколько миллионов рублей. Однако большинство из них было завершено «в связи с невозможностью установить местонахождение должника». По всем компаниям Грызловой набегает сумма в 2,5 млн руб долга, но эта цифра далеко не полная.
Самый крупный должник - ООО «Возрождение Северо-Запад», 90% долей которого владеет Ада Грызлова. Это известный петербургский застройщик, на счету которого - большое число жилкомплексов. Несмотря на большое число возведенных объектов, фирма регулярно оказывалась в списке неплательщиков налогов, следует из данных системы СПАРК.
Сейчас против компании возбуждено исполнительных производств на сумму в 1,3 млн руб. Часть из них пытаются взыскать уже почти 7 лет, да только никак не могут найти должника. Также лояльно приставы относятся и к ООО «Гарант Строй Нева», 100% долей в которой владеет Грызлова. Из шести исполнительных производств три не закрыты, а три прекращены из-за невозможности установить местонахождение должника. Общая сумма долга - еще 190 тыс. рублей.
Мы решили помочь приставам, позвонив по первому найденному в интернете телефону «Возрождения Северо-Запад». Милая девушка на том конце провода легко назвала адрес компании: «Мы находимся в Санкт-Петербурге на улице Гагаринской».
Под крылом Чаек
Предпринимательство в семьях российских госслужащих – явление обыденное. Если посмотреть на отечественную элиту, то для исключений хватит пальцев одной руки. Но семья бывшего генпрокурора Юрия Чайки выделяется даже на этом фоне. Его сыновья Артем и Игорь за свою жизнь являлись учредителями более 40 компаний, прибыль некоторых из них исчисляется миллиардами рублей, получаемых в том числе за счет господрядов. Правда, сам Юрий Чайка всегда отрицал факт какой-либо помощи детям.
– Сыновья всего добиваются собственным трудом, они – ребята смышленые, с мозгами, – говорил чиновник в интервью журналисту Андрею Ванденко.
Но не всегда смышленость приводит к положительному результату. Например, администрация Мытищ подала исков на 165 млн руб. к фирме «Георесурс», связанной с Артемом Чайкой. Среди прочего, власти требуют вернуть долги за аренду земельных участков, которые отдавались компаниям бизнесмена в долгосрочную аренду.
Несколько исков на сумму 65 млн руб. оказались проиграны фирмами Чайки – суд удовлетворил иски чиновников. Но приставы более лояльны к фирме сына экс-генпрокурора. В 2019-м выяснилось, что компания задолжала около 10 тыс. руб. налоговых сборов. Мелочь, но даже такую сумму исполнители не смогли взыскать – местонахождение должника не было установлено.
Есть и другой удивительный пример – в 2018-м приставы не нашли имущества у «Нерудной компании Бердяуш», которая ведет добычу пород в Челябинской области и в свое время являлась крупнейшим производителем щебня (впоследствии переименована в «ПНК Урал»). В тот год ее выручка превысила 5 млрд руб., а стоимость активов была оценена в 247 млн руб.
«Везет» и брату Артема – Игорю Чайке. В 2018-м приставы не смогли найти его компанию «Агро-регион», занимающуюся проектом комплекса по выращиванию грибов в Подмосковье. Бюджет остался без 30 тыс. руб., которые представляли из себя задолженность по налогам и сборам. Новых попыток отыскать должника приставы не предпринимали, хотя закон позволяет им это сделать через полгода после закрытия исполнительного производства. История повторилась еще пять раз уже в других компаниях связанный с Чайкой – «Инновации света» и «Леру». Последней простили долги более чем в 400 тыс. руб.
Избирательное производство
В 2019-м приставы простили долг компании «Опен продукт», долей в которой владел сын главы Росгвардии Роман Золотов. Причиной указано все то же «отсутствие имущества у должника». Согласно данным Росреестра, Золотов-младший владеет участком в Барвихе, стоимость которого достигает 90 млн руб. (выписка есть у «Собеседника»). Недавно приставы получили новый исполнительный лист - на 35 тыс. рублей. Интересно - смогут ли в этот раз они найти должника.
«Повезло» и сыну первого вице-спикера Госдумы Петру Жукову. В 2018-м приставы отказались от взыскания 70 тыс. руб. с его компании «Индиго кэпитал партнерс», не найдя место ее расположения. Возможно, работники ФССП искали фирму на основе данных с ее сайта – а там указан лишь ее электронный адрес.
За 4 месяца 2018-2019 годов приставы прекратили два исполнительных производства против компании «Комплекс-Стройматериалы-Овражки» на 60 тыс. рублей. Причина становится понятной, стоит только присмотреться к ее бенефициарам. Это матери главы администрации президента Антона Вайно и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Те самые, что пару лет назад внезапно стали бенефициарами сети АЗС ГК «Трасса» с многомиллиардным оборотом.
Наконец, не смогли приставы найти владельцев компании «Интерьерсервис» - в 2019-м этому ООО простили долг в 95 тыс. рублей. В тот момент 100% долей компании владела бывшая жена российского президента Людмила Очеретная.
Избирательность работы судебных приставов становится особо заметной, если присмотреться к организациям, которые считаются оппозиционными. Взять, к примеру, тот же «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом и экстремистской организацией) Алексея Навального. Несмотря на то, что сам оппозиционер сидит в колонии, а директор фонда Иван Жданов уехал за границу, приставы не теряют надежд взыскать с ФБК долг в 29 млн руб., в том числе по налогам. Больше пяти лет длится исполнительное производство против Михаила Ходорковского, у которого тоже есть налоговые задолженности.
– Общая процедура такова: приставы оценивают имущество, смотрят денежный баланс – что есть на счетах организации. Если там ничего нет, то исполнительное производство прекращается. Но, насколько я понимаю, в штате ФБК остался один Иван Жданов и никаких ценностей там не появилось, – прокомментировал «Собеседнику» адвокат Владимир Воронин, ранее представлявший интересы фонда.
А значит, и против ФБК производство должны прекратить. Вот только пока этого так и не произошло.
Рубрика: Расследование -> Расследование