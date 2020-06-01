Что произошло 21 июля, пока вы были на работе: В Москве ЗАГС обогащает РПЦ, а в Чечне и Ингушетии – неустанно разводит пары

ЗАГС Москвы с марта 2020 года заплатил более 9 миллионов рублей по 9 госконтрактам с гостиницей «Даниловская». Гостиница эта принадлежит РПЦ, а руководителем является игуменья Феофания, прославившаяся как владелица элитного авто марки Мерседес и жилья в центре столицы.

Гостендеры проходили без конкурентов, а суммы конкурсов варьировались от 227 тысяч до 2,4 миллиона рублей. За эти деньги гостиница передавала в аренду так называемый «малахитовый зал» в здании на Большом Староданиловском переулке.

Новость о том, что психиатрическая экспертиза признала 19-летнего Ильназа Галявиева невменяемым в момент стрельбы 11 мая в казанской гимназии, была опровергнута в СКР. Следствие еще не располагает медицинскими документами.

«Частную тюрьму» под Петербургом закопали, поскольку на объекте было проведено более сотни дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Все они показали отсутствие следов пребывания людей на этих территориях. Все процедуры проводились в рамках дела об убийстве авторитетного предпринимателя.

За первые пять месяцев 2021 года число разводов среди россиян выросло на 44% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Особенно радикальные показатели в северо-кавказских регионах: в Ингушетии стали разводится в 3,5 раза чаще, в Чечне – в 2,7 раза, в Дагестане – в 2,1 раза, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – в 2 раза.

И коротко о другом:

В Москве и Подмосковье в суды поступят 47 уголовных дел о поддельных сертификатах. В делах фигурируют 12 медучреждений.

Председатель СКР Бастрыкин потребовал изучить ситуацию с избиением сына Стаса Пьехи. Пебенка и бывшую супругу певца избила соседка по даче из-за того, что мальчик проколол карандагрм их бассейн.

За минвшие сутки зафиксировано 783 летальных случаев с ковид-пациентами в России. Выявлено 23 704 новых случая заражения коронавирусом.





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