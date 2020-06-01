Сегодня, в 18:25

Что произошло 21 июля, пока вы были на работе: В Москве ЗАГС обогащает РПЦ, а в Чечне и Ингушетии – неустанно разводит пары

Подборка новостей к окончанию дня для читателей Sobesednik.ru

Фото: Instagram, скриншот

ЗАГС Москвы с марта 2020 года заплатил более 9 миллионов рублей по 9 госконтрактам с гостиницей «Даниловская». Гостиница эта принадлежит РПЦ, а руководителем является игуменья Феофания, прославившаяся как владелица элитного авто марки Мерседес и жилья в центре столицы.

Гостендеры проходили без конкурентов, а суммы конкурсов варьировались от 227 тысяч до 2,4 миллиона рублей. За эти деньги гостиница передавала в аренду так называемый «малахитовый зал» в здании на Большом Староданиловском переулке.

Новость о том, что психиатрическая экспертиза признала 19-летнего Ильназа Галявиева невменяемым в момент стрельбы 11 мая в казанской гимназии, была опровергнута в СКР. Следствие еще не располагает медицинскими документами.

«Частную тюрьму» под Петербургом закопали, поскольку на объекте было проведено более сотни дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Все они показали отсутствие следов пребывания людей на этих территориях. Все процедуры проводились в рамках дела об убийстве авторитетного предпринимателя.

За первые пять месяцев 2021 года число разводов среди россиян выросло на 44% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Особенно радикальные показатели в северо-кавказских регионах: в Ингушетии стали разводится в 3,5 раза чаще, в Чечне – в 2,7 раза, в Дагестане – в 2,1 раза, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – в 2 раза.

И коротко о другом:

  • В Москве и Подмосковье в суды поступят 47 уголовных дел о поддельных сертификатах. В делах фигурируют 12 медучреждений. 
  • Председатель СКР Бастрыкин потребовал изучить ситуацию с избиением сына Стаса Пьехи. Пебенка и бывшую супругу певца избила соседка по даче из-за того, что мальчик проколол карандагрм их бассейн.
  • За минвшие сутки зафиксировано 783 летальных случаев с ковид-пациентами в России. Выявлено 23 704 новых случая заражения коронавирусом.


Среди самых читаемых материалов сегодня на Sobesednik.ru:

  • Обзор комментариев пользователей рунета на заявление главы Крыма Сергея Аксенова, который не намерен закрывать регион на карантин
  • Политолог Сергей Пархоменко провел параллели между убийством Немцова и скандальным дворцом главы УГИБДД Ставрополья
  • Журналист Михаил Зыгарь поделился своим видением политических отношений между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведвым
Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 4 часа назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Расследование 5 дней назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 6 дней назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 3 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 3 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 33 минуты назад

Академик Гундаров: о чем врет коронавирусная статистика

Политика 38 минут назад

"Если не будет никаких волнений": политолог уточнил сроки «транзита» власти в России

Политика 52 минуты назад

"Что с них взять, дети": россияне иронизируют над письмом австрийского школьника Путину

Происшествия 1 час назад

"Оказался не того разлива". Правнук Эдиты Пьехи получил черепно-мозговую травму за детскую шалость

Общество 1 час назад

СК не нашел следов пребывания людей в подземной тюрьме под Петербургом

Политика 2 часа назад

"Между Путиным и Медведевым была война": Зыгарь сделал громкое заявление

Общество 3 часа назад

Китайские власти запретили подросткам вести прямые эфиры и делать из себя звезд

Общество 3 часа назад

СК опроверг данные о завершении психиатрической экспертизы "казанского стрелка"

Политика 3 часа назад

Александр Проханов: Путин – глубинный антисоветчик и антикоммунист

Общество 3 часа назад

"Вам еще это аукнется": россияне о заявлении РПН про обязательную вакцинацию в Петербурге

Политика 3 часа назад

Московские "Новые люди" заехали в Госдуму по-новому

Происшествия 4 часа назад

На избиение семилетнего сына Стаса Пьехи обратил внимание Бастрыкин

Общество 4 часа назад

МАКС-2021: Путин прилетел на вертолете

Общество 4 часа назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Происшествия 4 часа назад

"Сказал, что он бог и все сошло с рук, так что ли?" В Сети в шоке от новости, что Галявиев признан невменяемым

Политика 4 часа назад

"Как он сдерживает смех при комментариях?" В Сети снова врезали Пескову за уход от ответа

Здоровье и дом 4 часа назад

Китайские школьники не смогут пойти в школу, если вся их семья не будет вакцинирована

Политика 5 часов назад

Журналист провел параллели между убийством Немцова и скандальным дворцом главы УГИБДД Ставрополья

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика