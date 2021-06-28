СК не нашел следов пребывания людей в подземной тюрьме под Петербургом

По результатам экспертиз следов пребывания людей в тюрьме, которая находится в 44 километрах от Санкт-Петербурга в заброшенном коттеджном посёлке «Новый Петербург» и была замаскирована под дачу, не обнаружено. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК по Ленинградской области Мария Добрынина.

«По результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено. Эти данные получены в результате следствия», – заявила Добрынина.

По ее словам, бункер был обнаружен в ходе расследования убийства мужчины на трассе Сортавала – Санкт-Петербург в Ленинградской области. Следствие установило, что выстрелы в потерпевшего производились из другого автомобиля, который уехал в сторону одного из домовладений во Всеволожском районе. В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой, в нем отсутствовали предметы обихода, а также необходимая для проживания мебель. Под строением и был обнаружен подвал, состоящий из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверьми.

Как отмечает старший помощник, подвал неоднократно осмотрели следователи и криминалисты. Было изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. В итоге, следов пребывания людей в подвале обнаружено не было.

Она уточнила, что земельный участок с бункером принадлежит гражданину, проживающему в Санкт-Петербурге, который был неоднократно допрошен в качестве свидетеля. Он заявил, что на участке ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил, а право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который в свою очередь выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что под Петербургом обнаружили дачу с подземной тюрьмой и крематорием. Само здание состояло из подземных камер, закрывавшихся на замки, как в тюрьмах. Внутри была оборудована система видеонаблюдения, находился пункт охраны. Вход в подземную тюрьму перекрывала бетонная плита, опускавшаяся с помощью гидравлической установки.