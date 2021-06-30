Под Петербургом обнаружили дачу с подземной тюрьмой и крематорием

В 44 километрах от Санкт-Петербурга журналисты обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием, стоимостью около полумиллиона долларов. Об этом сообщает 47news.

Жуткое открытие было сделано в заброшенном коттеджном посёлке «Новый Петербург».

Как пишет издание, дом был замаскирован под дачу, вокруг него расположен забор высотой примерно 3,5 метра, так что территория полностью скрыта. Само здание состояло из подземных камер, закрывавшихся на замки, как в тюрьмах. Внутри была оборудована система видеонаблюдения, находился пункт охраны. Вход в подземную тюрьму перекрывала бетонная плита, опускавшаяся с помощью гидравлической установки.

Как выяснили авторы материала, год назад в доме работал Следственный комитет. От них осталась только лента, но можно увидеть фотографии казематов до разрушения и затопления.

На участке находится баня с потайным люком, ведущим к печи размером с человека. Собеседники агентства в органах толком не подтвердили версию о крематории, но рассказали о результатах экспертизы, которая обнаружила биологические останки в печи.

«На старте продаж наделы по 10 - 14 соток продавались по цене от 1,5 до 2,2 млн рублей. Плюсуем: стройка – от 20 до 40 млн, подстанция – 1,5 млн плюс подключение; участок – 1,5 млн: сам дом, баня, колодец-крематорий, бетонирование и облагораживание плиткой участка; наконец, мощнейший замаскированный бетонный съезд, поднимающийся на гидравлике, решетки-камеры-замки внутри… Вот тебе по тем ценам и выходит около полумиллиона долларов. Причем сама тюрьма составляет 90 процентов от суммы», – пишут журналисты.