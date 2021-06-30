Сегодня, в 12:06

Под Петербургом обнаружили дачу с подземной тюрьмой и крематорием

Здание было замаскировано под дачный дом, оно окружено высоким забором – территория полностью скрыта

Фото: Global Look Press

В 44 километрах от Санкт-Петербурга журналисты обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием, стоимостью около полумиллиона долларов. Об этом сообщает 47news.

Жуткое открытие было сделано в заброшенном коттеджном посёлке «Новый Петербург». 

Как пишет издание, дом был замаскирован под дачу, вокруг него расположен забор высотой примерно 3,5 метра, так что территория полностью скрыта. Само здание состояло из подземных камер, закрывавшихся на замки, как в тюрьмах. Внутри была оборудована система видеонаблюдения, находился пункт охраны. Вход в подземную тюрьму перекрывала бетонная плита, опускавшаяся с помощью гидравлической установки. 

Как выяснили авторы материала, год назад в доме работал Следственный комитет. От них осталась только лента, но можно увидеть фотографии казематов до разрушения и затопления. 

На участке находится баня с потайным люком, ведущим к печи размером с человека. Собеседники агентства в органах толком не подтвердили версию о крематории, но рассказали о результатах экспертизы, которая обнаружила биологические останки в печи. 

«На старте продаж наделы по 10 - 14 соток продавались по цене от 1,5 до 2,2 млн рублей. Плюсуем: стройка – от 20 до 40 млн, подстанция – 1,5 млн плюс подключение; участок – 1,5 млн: сам дом, баня, колодец-крематорий, бетонирование и облагораживание плиткой участка; наконец, мощнейший замаскированный бетонный съезд, поднимающийся на гидравлике, решетки-камеры-замки внутри… Вот тебе по тем ценам и выходит около полумиллиона долларов. Причем сама тюрьма составляет 90 процентов от суммы», – пишут журналисты. 

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 2 дня назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 4 дня назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 3 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Здоровье и дом 1 час назад

Вирусолог объяснил причину высокой смертности от "Дельта"-штамма COVID-19 в России

Политика 1 час назад

"Административное уродство": Политолог разнес Путина за раздачу округов вице-премьерам

Политика 2 часа назад

Зюганов рассказал, чего больше всего боится власть

Происшествия 2 часа назад

Следователи заинтересовались видео, где полицейский тащит москвичку за волосы

Общество 2 часа назад

"Вот мы и узнали главную причину появления коронавируса": россияне о новой разработке Роспотребнадзора

Общество 3 часа назад

До 70% россиян продолжают экономить на еде, одежде и развлечениях

Здоровье и дом 3 часа назад

Опять чипирование? Роспотребнадзор разрабатывает чип для тестирования на COVID-19

Политика 3 часа назад

Главное к 19 июля: Россию поделили на вице-премьеров; лесные пожары, оправдание пловцов

Общество 4 часа назад

В России могут случиться такие же погодные катастрофы, как в Европе

Общество 5 часов назад

Москва открывает двери для непривитых: С 19 июля отменяется обязательная система QR-кодов

Общество 5 часов назад

Цены на хлебобулочные изделия вырастут – производители

Общество 11 часов назад

На ком держится мир? Отвечают писатель, депутат и режиссер

Недвижимость 18 часов назад

Таунхаус на море, двушка в Европе: что можно купить в мире вместо московской однушки

Происшествия 18 часов назад

В Москве в полиции удерживают девушку, что сняла задержание несовершеннолетней

Политика 18 часов назад

"Нам не привыкать начинать все с чистого листа": адвокат Иван Павлов о закрытии "Команды 29"

Политика 19 часов назад

"Команда 29" после признания "нежелательной" прекращает работу

Общество 19 часов назад

Кого могут наказать за фейки о вакцинах

Общество 19 часов назад

QRепостные: как в рунете шутили про принудительные прививки и ковидные ограничения

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика