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На избиение семилетнего сына Стаса Пьехи обратил внимание Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ поручил провести проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело

Фото: Instagram Станислав Пьеха

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение выяснить обстоятельства избиения семилетнего сына певца Стаса Пьехи и при наличии оснований возбудить уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Глава СК России дал указание руководителю регионального следственного управления выяснить все обстоятельства нарушения прав ребенка в рамках проверки и при наличии достаточных оснований возбудить по данному факту уголовное дело. Ход и результаты проверки поставлены Александром Бастрыкиным на контроль», – говорится в сообщении ведомства. 

В нем также отмечается, что накануне в ряде СМИ появилась информация об обращении к Председателю Следственного комитета представителя правозащитной организации с просьбой взять на контроль факт избиения ребенка певца Стаса Пьехи в Ленинградской области. 

В СК пояснили, что по данному факту проводится проверка. 

Ранее бывшая супруга Стаса Пьехи Наталия сообщила на своей странице в Instagram, что «Петю (ее сына ред.) и мою маму избили. Средь бела дня. В коттеджном посёлке, где мы отдыхаем». По словам Натальи, это случилось после того, как ее сын проткнул карандашом надувной бассейн соседки. После этого она пришла на их участок, подошла к ее сыну, схватила его за руку и «со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю». На крики ребенка прибежала ее мама, но соседка ударила и ее. Успокоить и растащить женщин смог только брат Натальи. 

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