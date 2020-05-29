"Оказался не того разлива". Правнук Эдиты Пьехи получил черепно-мозговую травму за детскую шалость

Правнука легендарной Эдиты Пьехи госпитализировали с многочисленными травмами. Мама семилетнего Пети заявляет, что её сына избила соседка по коттеджному посёлку, которая является женой известного футбольного судьи. Отец мальчика, певец Стас Пьеха делает все, чтобы добиться для обидчицы малыша справедливого наказания. Подробности – в материале Sobesednik.ru

Сына Петра Стасу Пьехе родила бывшая жена – модель и блогер Наталья Горчакова. Несмотря на то, что пара распалась несколько лет назад, артист души не чает в своём ребёнке и активно участвует в его воспитании. Недавно Наталья уехала с сыном, своей матерью и братом отдыхать в коттеджный посёлок под Санкт-Петербургом, где изначально ничего не предвещало беды.

– Мы в Рощино уже несколько недель. Загораем, купаемся, никого не трогаем, – поведала Горчакова. – На днях даже шутили с соседями, мол, какой классный заезд – ни пьяных, ни неадекватных.

По словам экс-супруги Пьехи, спокойствие закончилось с приездом в посёлок семьи известного футбольного судьи Владислава Безбородова, а конкретно – его 53-летней супруги Ирины с тремя детьми.

– Петя задружился с их средним ребёнком, но оказался «не того разлива», и мама семьи громко заявила, чтобы с ним не общались, – продолжает Наталья. – Петя обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. И проткнул карандашом их надувной бассейн.

Горчакова сообщила, что после шалости её сына, Безбородова прошла на их участок, схватила маленького Петю и швырнула его с такой силой, что мальчик ударился головой о землю. На крики малыша прибежала мама Натальи, которой также досталось от разъярённой женщины.

– Мадам Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить, – сетует экс-возлюбленная Стаса Пьехи. – К счастью, с нами был мой брат Андрей. Он оттащил разбушевавшуюся женщину.

Врачи диагностировали у Пети сотрясение мозга, по словам его мамы, у него на ногах множество гематом. Звёздный отец не намерен прощать обидчицу.

– Делом занимаются профессионалы, – заверил 40-летний Стас Пьеха. – Бить детей – последнее дело, да будет справедливое наказание… Хочу выразить благодарность Председателю СК Александру Бастрыкину за то, что взял ситуацию на личный контроль!