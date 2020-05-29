"Оказался не того разлива". Правнук Эдиты Пьехи получил черепно-мозговую травму за детскую шалость
Мама семилетнего Пети заявляет, что её сына избила соседка по коттеджному посёлку, которая является женой известного футбольного судьи
Правнука легендарной Эдиты Пьехи госпитализировали с многочисленными травмами. Мама семилетнего Пети заявляет, что её сына избила соседка по коттеджному посёлку, которая является женой известного футбольного судьи. Отец мальчика, певец Стас Пьеха делает все, чтобы добиться для обидчицы малыша справедливого наказания. Подробности – в материале Sobesednik.ru
Сына Петра Стасу Пьехе родила бывшая жена – модель и блогер Наталья Горчакова. Несмотря на то, что пара распалась несколько лет назад, артист души не чает в своём ребёнке и активно участвует в его воспитании. Недавно Наталья уехала с сыном, своей матерью и братом отдыхать в коттеджный посёлок под Санкт-Петербургом, где изначально ничего не предвещало беды.
– Мы в Рощино уже несколько недель. Загораем, купаемся, никого не трогаем, – поведала Горчакова. – На днях даже шутили с соседями, мол, какой классный заезд – ни пьяных, ни неадекватных.
По словам экс-супруги Пьехи, спокойствие закончилось с приездом в посёлок семьи известного футбольного судьи Владислава Безбородова, а конкретно – его 53-летней супруги Ирины с тремя детьми.
– Петя задружился с их средним ребёнком, но оказался «не того разлива», и мама семьи громко заявила, чтобы с ним не общались, – продолжает Наталья. – Петя обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. И проткнул карандашом их надувной бассейн.
Горчакова сообщила, что после шалости её сына, Безбородова прошла на их участок, схватила маленького Петю и швырнула его с такой силой, что мальчик ударился головой о землю. На крики малыша прибежала мама Натальи, которой также досталось от разъярённой женщины.
– Мадам Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить, – сетует экс-возлюбленная Стаса Пьехи. – К счастью, с нами был мой брат Андрей. Он оттащил разбушевавшуюся женщину.
Врачи диагностировали у Пети сотрясение мозга, по словам его мамы, у него на ногах множество гематом. Звёздный отец не намерен прощать обидчицу.
– Делом занимаются профессионалы, – заверил 40-летний Стас Пьеха. – Бить детей – последнее дело, да будет справедливое наказание… Хочу выразить благодарность Председателю СК Александру Бастрыкину за то, что взял ситуацию на личный контроль!
Юридическую помощь в этом деле певцу уже начал оказывать известный звёздный адвокат Сергей Жорин.
– В данный момент Следственный комитет проводит проверку по этому делу, – сказал правозащитник в беседе с Sobesednik.ru – Мы надеемся, что будет возбуждено уголовное дело. Тем более что все обстоятельства очевидны. Предполагаю, что в ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза для установления тяжести вреда здоровью. От этого будет зависеть квалификация преступления.
Наша задача – привлечь виновного к ответственности. А какая она будет – зависит от квалификации дела и от суда. В данный момент Петя находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Стоит отметить, что после инцидента извинений от Ирины Безбородовой не последовало. Более того, Сергей Жорин сообщил, что о себе заявили и другие люди, которые якобы знают её не с лучшей стороны.
– Когда эта вся история получила широкий общественный резонанс, мне стали писать люди, которые утверждают, что они тоже пострадали от этой дамы, – продолжает Жорин. – Мы сейчас эту информации проверяем, также передали её в Следственный комитет. Если она подтвердится, то это, конечно, будет разворот в данном деле!
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