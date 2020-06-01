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"Закройте Крым с такими ценами на пару лет – пусть поголодают!" В Сети обсуждают слова Аксенова о возможном закрытии турсезона

Причина обычная для нынешней жизни – тяжелая коронавирусная ситуация

Фото: mskagency.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов на заседании республиканского штаба по противодействию коронавирусу оценил возможность закрытия турсезона в регионе.

«Сейчас закрывать туристический сезон мы не собираемся. Пока решений таких нет и планов нет. Но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать – придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее», – сказал Аксенов.

Так как планов по закрытию пока нет, а его возможность лишь виртуальна, в соцсетях россияне после этого заявления также виртуально критикуют крымские цены и сервис.

«Ну что, может ценник жадности немного упадёт, как в Сочи?» – задает риторический вопрос читатель.

«Закройте Крым вообще с такими ценами и сервисом. Пусть поголодают пару-тройку лет, может в чувства придут!» – призывает россиянин.

«Как по мне, можно обойтись и без юга в это дикое время. Но мы превратились в общество желудков с ножками, поэтому без юга никуда. Главное попу погреть и пузо набить, а еще про патриотизм порассуждать. И жизнь удалась», – пишет пенсионер.

«В Крыму попробуй, набей живот. Это вам не Турция», – уточняют комментирующие.

«За те деньги, что вы отдадите в Крыму, где сервис нулевой, действительно можно слетать в Турцию... Там, конечно, тоже не супер. Но гораздо лучше, чем в Крыму», – считает москвич.

«Приезжайте, гости дорогие! Не уколотых – уколем, а не желающих колоться – оштрафуем. Экстрим! Ну а что, если Кондратьеву можно, почему Аксёнову нельзя?» – намекают главе Крыма на выход из ситуации.

«С такими ценами на отдых в Крыму нужно быть полным кретином, чтобы стремиться ехать туда на отдых. Неужели никто в правительстве не остановит это издевательство над собственным народом? Откуда такие цены с нулевым сервисом?» – вопрошает дама в возрасте.

«Правительству нет дела до этих цен. Они там не отдыхают», – объясняют ей.

«Живу в Севастополе. Очень люблю свой город и Крым, но, откровенно не понимаю материковых, которые едут сюда на отдых. Ну ладно, когда приезжают к маме-папе погостить –  понятно. Цены космос, сервис, конечно, стал улучшаться, но не настолько, что бы платить за него столько! За те же деньги, которые оставляют здесь можно очень хорошо отдохнуть в Турции. Да и местным легче – в городе сумасшедшие пробки, свою машину поставить негде. Плюс, я прошу прошения у приезжающих, но многие почему-то очень сильно считают, что местные лично им сильно должны и ведут себя соответственно. Не все, но очень многие!» – пишет крымчанка.

«Аксенов: «Вопрос жизни и здоровья в приоритете». Вывод: надо привить всех, кто живет и приезжает в Крым. А с турбизнесом потом как-нибудь разберутся...» – предлагает главе региона доктор.

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