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Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Государственные тендеры проходили без конкурентов.

Фото: скриншот фильмы телеканала "Союз"

Принадлежащая Русской православной церкви гостиница «Даниловская», которой руководит игуменья Феофания, за год получила более 9 млн рублей от ЗАГС Москвы, обнаружил Sobesednik.ru. Несколько лет назад Феофания «прославилась» как владельца элитного Mercedes и дорогого жилья в центре столицы.

С марта 2020 года гостиница РПЦ заключила с ЗАГС 9 государственных контрактов за услуги по сдаче в аренду нежилых помещений. Сумма тендеров варьировалась от 227 тыс. до 2,4 млн рублей. Как следует из техзадания, за эти деньги «Даниловская» предоставляла госучреждению «малахитовый зал» в здании по Большому Староданиловскому переулку, 5 (там находится гостиница Русской православной церкви).

Помещение предоставляется не на постоянный срок, а в определенные дни - с 9:00 до 18:00. Возможно, в это время там проводятся бракосочетания, но в госконтрактах об этом ничего не сказано. Все тендеры прошли без конкурентной борьбы. 

Гостиница «Даниловская» была построена еще в 90-х по соседству с официальной резиденцией патриарха всея Руси Кирилла. Со дня открытия ее возглавлял известный менеджер проектов РПЦ Евгений Пархаев, который также управлял компанией «Софрино», выпускающей церковную утварь. В 2018 году в «Софрино» прошли обыски, после чего Пархаев ушел со своих должностей. Его место в «Даниловской» заняла Феофания, до сих пор там занимающая пост и.о. генерального директора гостиницы.

В 2020 стало известно, что Феофания приобрела автомобиль Merсedes-Benz представительского класса за 9,5 млн рублей. После разразившегося скандала патриарх Кирилл попросил ее продать эту машину, напомнив, что пожертвования нужно тратить не на предметы роскоши, а на социальные и благотворительные цели.

Согласно данным ГИБДД (есть у Sobesednik.ru), за последние 10 лет игуменья сменила большое число автомобилей: среди прочего, это были Renault Megan, Daewoo Nexia, Volvo XC70. Кроме того, Феофания владеет квартирой на Таганской улице стоимостью примерно 16 млн рублей. 

По данным газеты «Монастырский вестник», игуменья Феофания (в миру Ольга Мискина Ольга) происходит из многодетной религиозной семьи. Всего у ее родителей было 9 детей, и все они так или иначе связали свою жизнь со служением богу. Закончив школу, девочка училась в Лавре на регента, изучала устав, а затем поступила на служение в Корецкий женский монастырь.

В 1988 году она отправилась в Москву для участия в подготовке торжеств по случаю 1000-летия Крещения Руси. Два года спустя пострижена в иночество с оставлением прежнего имени. В 1998 году Мискина стала игуменьей, а в 2002 году ее назначили настоятельницей Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Феофания обладает большим количеством наград: орденом святого апостола Марка, и памятным знаком «700-летие Сергия Радонежского», орденом Святой равноапостольной княгини Ольги II степени, премией «Человек года-2005» за восстановление Покровского монастыря. В 2018 году она получила из рук президента Путина орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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