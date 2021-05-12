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СК опроверг данные о завершении психиатрической экспертизы "казанского стрелка"

В Следственном комитете заявили, что комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза еще не завершена

Фото: Скриншот с Youtube

В Следственном комитете России заявили, что психиатрическая экспертиза в отношении напавшего на гимназию в Казани и застрелившего девять человек Ильназа Галявиева не завершена. Об этом пишет РИА Новости

«Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, проводимая в рамках расследуемого уголовного дела, еще не завершена», – сообщил СК в ответ на запрос агентства.

Как пояснили в ведомстве, у следствия еще нет медицинских заключений.

Ранее общественная наблюдательная комиссия «Газета ОНК» сообщила о том, что государственный Научный Центр Социальной и Судебной Психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. 

11 мая Ильназ Галявиев устроил в гимназии №175 стрельбу, жертвами которой стали ученики, а также преподаватели и сотрудник школы.

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