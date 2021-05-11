"Казанский стрелок", убивший 9 человек в гимназии, признан невменяемым

Экспертиза признала Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии и убившего девять человек, невменяемым на момент совершения нападения. Об этом пишет общественная наблюдательная комиссия «Газета ОНК».

«По нашей информации, государственный Научный Центр Социальной и Судебной Психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств», – говорится в сообщении.

11 мая Ильназ Галявиев устроил в гимназии №175 стрельбу, жертвами которой стали ученики, а также преподаватели и сотрудник школы.